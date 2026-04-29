Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức có chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với diện tích gần 150.000 m2 cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tại triển lãm sẽ có màn trình diễn bay chào mừng của lực lượng Không quân; trình diễn võ thuật của lực lượng Đặc công; sự góp mặt của các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng, trong đó có sản phẩm mới, hiện đại do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; vũ khí trang bị kỹ thuật nổi bật có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.



Các sản phẩm tham gia trưng bày lần này thể hiện rõ thông điệp quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ, không nhằm chạy đua vũ trang mà để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm là những sản phẩm do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; đồng thời, là các sản phẩm thông minh, lưỡng dụng, phù hợp với yêu cầu chiến tranh hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là dịp quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.



Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng; hoạt động trải nghiệm cho quần chúng nhân dân; biểu diễn, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm khẳng định, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, là sự kiện đối ngoại hội tụ đầy đủ các yếu tố góp phần thực hiện quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam với thế giới, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sự kiện thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế về một nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nêu rõ, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, từng bước giảm lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước; phấn đấu huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện hóa chủ trương này. Ban Chỉ đạo Triển lãm rất mong muốn có sự chung tay, đồng lòng của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.





Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao Ban Tổ chức Triển lãm phối hợp với các cơ quan, nhất là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), phối hợp và tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kinh phí tổ chức triển lãm và sự đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2026 phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Nhìn lại kỳ triển lãm lần thứ nhất (2022) và lần thứ hai (2024), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm khẳng định, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành liên quan, thành công của các kỳ triển lãm trước còn có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.



Các doanh nghiệp không chỉ đồng hành, ủng hộ bằng nguồn lực tài chính mà còn huy động nhân lực, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm tổ chức, ý tưởng thiết kế, nội dung trưng bày, giải pháp truyền thông… Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Triển lãm trân trọng, ghi nhận và cảm ơn chân thành đối với những đóng góp to lớn đó của các nhà tài trợ.



Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được tổ chức với yêu cầu cao hơn về quy mô, chiều sâu và hiệu quả hợp tác, với sự phát triển mạnh về quy mô gian hàng, thu hút thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước; đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có uy tín trên thế giới, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược của Việt Nam. Thành công của công tác xúc tiến sẽ là tiền đề trực tiếp cho thành công của Triển lãm. Do đó, Ban Tổ chức đề nghị các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đến với Triển lãm bằng một tâm thế mới, thực chất hơn, trách nhiệm hơn.

“Hãy coi đây không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà là dịp để thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm chính trị và màu cờ sắc áo của chính doanh nghiệp mình, qua đó lựa chọn hình thức và mức đóng góp xứng đáng với vị thế, thương hiệu, uy tín của mỗi đơn vị. Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, thương mại cho mỗi doanh nghiệp, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị cao cả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh./.