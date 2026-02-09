Hương xuân lan tỏa từ chợ hoa Tết

Nhộn nhịp chợ hoa Xuân



Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Hoa Lư được tổ chức tại khu vực sân Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng Cố đô. Chợ hoa Xuân Hoa Lư năm nay được tổ chức từ ngày 22/1 đến 16/2 thu hút 267 gian hàng với đủ lọai hoa đào, quất, cây cảnh các loại cùng với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, sản phẩm làng nghề truyền thống; các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh và các địa phương trên cả nước. Sự đa dạng, phong phú các chủng loại hoa, cây cảnh quý, mới lạ từ khắp các vùng miền quy tụ về khiến cho chợ hoa ngày Tết càng thêm rực rỡ.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa xuân Hoa Lư, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Nhiều năm mang đào đến chợ hoa Xuân Hoa Lư để buôn bán, anh Đặng Tiến Lợi, phường Hoa Lư chia sẻ, thời điểm này, nhân dân đã bắt đầu đi sắm tết nên không khí tại chợ hoa luôn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Năm nay, thị trường đào đa dạng từ đào phai Đông Sơn đến đào Mộc Châu, đào Nhật Tân đều được các thương lái và chủ vườn mang đến phục vụ tại chợ. Đào có giá từ vài trăm đến tiền triệu và chục triệu cũng có nên bà con có thể chọn lựa tùy theo kinh tế của gia đình để trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, đào có giá từ vài trăm đến hơn 1 triệu vẫn được số đông lựa chọn.



Tại chợ hoa Xuân, năm nay gian hàng bán Nhất Chi Mai được nhiều khách hàng lui tới thăm quan và chọn lựa. Dù mới bày bán được vài ngày nhưng anh Nguyễn Thành Trung đã bán được hơn 15 cây Nhất Chi Mai. Khách hàng ưa chuộng loại hoa này nên năm nay anh Trung chọn lựa vị trí mở rộng hơn mọi năm và nhập nhiều hơn những năm trước để cung ứng ra thị trường.

Đào phai Đông Sơn, Ninh Bình với đặc trưng cánh hoa to, màu phớt hồng được nhiều khách hàng ưa thích chọn lựa. Ảnh: Hải Yến - TTXVN.

Chợ hoa là nơi nhiều du khách lựa chọn để lưu lại những bức ảnh đẹp và cảm nhận không khí Tết đang đến gần. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Anh Trung cho biết, đây là loại hoa được nhiều khách hàng ưa thích và lựa chọn trong những năm gần đây bởi hương thơm nhẹ nhàng tinh tế và vẻ đẹp độc đáo. Quá trình từ khi có nụ đến khi nở hoa và rụng đi của Nhất Chi Mai giống như một bức họa chuyển đổi màu sắc vô cùng kỳ diệu. Khi nở rộ, những bông hoa Nhất Chi Mai có màu trắng tinh khôi, nhưng đến khi sắp tàn, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ rực lửa và tràn đầy sức sống rồi mới rụng xuống.



Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 phường Thiên Trường được tổ chức từ ngày 31/1 đến 15/2/2026, tại Khu đô thị Thống Nhất, với quy mô khoảng 20 nghìn m2. Chợ hoa Xuân được kết cấu thành nhiều khu trưng bày, kinh doanh hoa, cây cảnh; quảng bá sâu rộng các sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản vật truyền thống phục vụ Tết và không gian ẩm thực của các vùng miền trên toàn quốc. Đặc biệt, trong khuôn khổ chợ hoa Xuân còn có Lễ hội diễu hành canaval đường phố; Lễ hội Thư pháp và trình diễn giao lưu nghệ thuật…



Nét mới năm nay là chợ hoa Xuân được UBND tỉnh Ninh Bình định hướng nâng tầm giá trị và quy mô tổ chức. Cùng với mục tiêu phát triển thương mại, các chợ hoa Xuân còn được khuyến khích tổ chức gắn kết với không gian văn hóa bản địa vùng miền của từng địa phương; đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng quy định về thu phí, trông giữ phương tiện; công khai khu vực làm việc của đơn vị quản lý, số điện thoại đường dây nóng… góp phần xây dựng hình ảnh chợ hoa Xuân văn minh, an toàn, thân thiện.



Lan tỏa giá trị văn hóa ngày Xuân



Chợ hoa Xuân không chỉ tạo điều kiện cho các nhà vườn, nghệ nhân, tiểu thương trưng bày, tiêu thụ sản phẩm mà còn là điểm đến hấp dẫn mỗi khi Tết đến, Xuân về, để mỗi người được hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi với niềm tin và những khát vọng trong năm mới.



Tại chợ hoa Xuân Ngọc Hà, phường Hoa Lư, năm nay Ban tổ chức quy hoạch tập trung cho việc kinh doanh đào, cành đào Đông Sơn và không thu phí của tất cả người kinh doanh ở chợ. Đây là vùng trồng đào phai nổi tiếng của Ninh Bình nên việc tổ chức góp phần xúc tiến thương mại trực tiếp, hiệu quả nhất cho sản phẩm đào phai của địa phương với đặc trưng là vẻ đẹp tự nhiên, cành lá thanh thoát, nhiều lộc; cánh hoa to, màu phớt hồng.



Bà Nguyễn Thị Lựu, phường Trung Sơn chia sẻ, Ban tổ chức chợ hoa không thu phí tạo điều kiện cho để các hộ bày bán các mặt hàng một cách trật tự đó là sự động viên tinh thần rất lớn đối với người nông dân. Việc tổ chức chợ hoa tại địa điểm này là nơi để người trồng đào có thể quảng bá loài hoa đào phai của địa phương đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.



Chợ hoa còn là nơi để người dân được hòa mình vào không khí Tết đang đến gần. Chị Đỗ Thị Lan Anh, phường Đông Hoa Lư chia sẻ, được thong thả dạo bộ giữa chợ hoa không chỉ mang lại cho chị những phút giây thư thái trong tâm hồn mà còn thắp lên hy vọng về một mùa Xuân mới đoàn viên, ấm áp và hạnh phúc.



Không khí Tết đã rộn ràng trên khắp các nẻo đường, con phố. Hoa xuân rực rỡ tô điểm cho đất trời, cho lòng người. Nếu hoa đào là sắc xuân thì hoa mai lại tượng trưng cho sự may mắn, cây quất mang đến cảm nhận về sự sung túc vì thế người đi chợ ai cũng đều chọn cho mình một cành đào, chậu mai, cây quất thật ưng ý với ước mong "ánh nắng xuân" sẽ tỏa sáng cả ngôi nhà. Ngắm hoa và tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn, mọi người đều hy vọng một mùa Xuân đầm ấm, hạnh phúc và cùng nhau chào đón năm mới an khang, thịnh vượng./.