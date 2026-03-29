Hưởng ứng giờ trái đất “Sáng tạo xanh, tương lai xanh”

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Điện lực Miền Nam thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất: Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN Tham gia phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả" và "Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026", Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn 8 tỉnh, thành phía Nam; trong đó tỉnh Vĩnh Long được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực, thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Nhiều chương trình, giải pháp đã được triển khai đồng bộ như hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng năng lượng sạch….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ hưởng ứng giờ trái đất. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững như: lắp đặt các ki-ốt lọc nước sạch tại các Trường Trung học Cơ sở, trồng cây xanh cải thiện môi trường tại các trường trung học phổ thông, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng ước mơ học đường và khu vực công cộng.

Để chiến dịch thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị, các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương gương mẫu đi đầu trong tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc; đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức, người dân thực hiện "Tiết kiệm điện - Thành thói quen", cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp xem việc tiết kiệm năng lượng là một lợi thế cạnh tranh; đồng thời rà soát, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, hạn chế sử dụng thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm. Ngành điện tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về tiết kiệm điện để lan tỏa đến các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình. Sau sự kiện Giờ Trái đất, mỗi người dân duy trì thói quen tắt các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và gió tự nhiên.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, Giờ Trái Đất chỉ diễn ra trong một giờ, nhưng tinh thần tiết kiệm điện cần được duy trì trong suốt 365 ngày. Với sự đồng hành của ngành điện, doanh nghiệp và người dân, thông điệp "Sáng tạo xanh - Tương lai xanh" đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long "xanh - sạch - phát triển bền vững".

Giải chạy hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2026 thu hút khoảng 400 vận động viên. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tổ chức các hoạt động như: chạy việt dã; phối hợp địa phương tổ chức trồng cây xanh tại 52 điểm trường trung học phổ thông và liên cấp trung học cơ sở - trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện Công trình thanh niên "Năng lượng xanh - Thắp sáng ước mơ học đường" …/.