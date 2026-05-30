Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” với nhiều hoạt động lan toả

Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Về phía Công an thành phố Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và chỉ huy Công an các xã, phường.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Đây vừa là công cụ hữu hiệu để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi xuyên tạc.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, thực tiễn đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới tư duy, phương thức tiếp cận và cách thức tuyên truyền trong thời đại số. Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sử dụng thông tin chính thống để “phủ xanh” không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và trách nhiệm công dân.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là lực lượng Công an Thủ đô phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia và lan tỏa cuộc thi; đồng thời đưa các giá trị tích cực đến với đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận truyền thông số.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu nhấn mạnh, “Tổ quốc bình yên” không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà còn là khát vọng thiêng liêng của dân tộc; là mong muốn mỗi người dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc và có điều kiện phát triển bản thân. Cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động truyền thông mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm công dân và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Đối với Công an Thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền; chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính phục vụ nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Các em nhỏ thích thú được trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Công an thành phố Hà Nội đã khởi động dự án phối hợp sản xuất 80 sản phẩm truyền thông tham gia cuộc thi. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhằm hưởng ứng phong trào sáng tạo nội dung số về chủ đề bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động giao lưu với các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), nhà sáng tạo nội dung và nhân vật truyền cảm hứng nhằm chia sẻ kinh nghiệm đưa những câu chuyện về ngành Công an trở nên gần gũi, hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Điểm nhấn khác của lễ hưởng ứng là hoạt động check-in, sáng tạo video clip và màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 8.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân. Nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác cũng được tổ chức như giao lưu với Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội; trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tìm hiểu kỹ năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống ma túy; cùng không gian trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của lực lượng Công an.

Đáng chú ý, 21 cụm thi đua của Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, các KOL và đơn vị truyền thông để xây dựng các video clip tham gia cuộc thi, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số.

Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” không chỉ lan tỏa sâu rộng thông điệp của cuộc thi mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy sức mạnh của công nghệ và truyền thông số để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, an toàn và phát triển.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên ANTV, tiếp sóng trên Truyền hình Hà Nội, các nền tảng số của Công an thành phố Hà Nội và nhiều đơn vị truyền thông, nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn Thủ đô./.