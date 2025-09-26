Tin tức
Hướng tới hiện đại hóa hệ thống sở hữu trí tuệ
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, sở hữu trí tuệ được xác định là một trụ cột quan trọng, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Đánh giá cao vai trò quan trọng của WIPO trong việc hỗ trợ Việt Nam vận hành các hệ thống đăng ký quốc tế PCT, Madrid, La Hay và đặc biệt là hệ thống IPAS, ông Lưu Hoàng Long bày tỏ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ nâng cấp hệ thống trong thời gian tới nhằm hiện đại hóa cơ quan sở hữu trí tuệ; được chuyên gia WIPO hỗ trợ phát triển hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.
Theo ông Lưu Hoàng Long, Cục Sở hữu trí tuệ đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiệm vụ trọng tâm là xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng đơn đăng ký, vốn kéo dài nhiều năm với mục tiêu hoàn thành trước tháng 10/2025. Cùng với đó, Cục đang triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược về hoàn thiện thể chế; chuyển đổi số toàn diện; thúc đẩy khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực và nhận thức xã hội; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành về thực thi quyền nhằm phát huy vai trò đầu mối được giao của đơn vị.
Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Daren Tang khẳng định, WIPO sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ trong nhiều lĩnh vực then chốt như: Xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ, số hóa dữ liệu, nâng cao năng lực doanh nghiệp - viện - trường và nhiều chương trình, dự án thiết thực liên quan đến định giá tài sản trí tuệ... Ngoài ra, WIPO tiếp tục đồng hành trong công tác đào tạo cán bộ Việt Nam lĩnh vực sở hữu trí tuệ. WIPO cam kết chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu về đầu tư tài sản vô hình, định giá tài sản, giải pháp thúc đẩy tăng giá trị sáng chế... cũng như các tài liệu tham khảo có giá trị quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đề xuất WIPO cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực mới như: Thương mại hóa tài sản trí tuệ, tài chính hóa tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực thực thi quyền cho Cục; hỗ trợ nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương nhằm phát huy vai trò trung tâm của sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; hỗ trợ thúc đẩy tỷ lệ sáng chế của người Việt thông qua các sáng kiến đột phá.
Trước đó, cùng ngày, Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đây là một thỏa thuận bao trùm và toàn diện các lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ, từ xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia. Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong giai đoạn mới./.