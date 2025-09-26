Hướng tới hiện đại hóa hệ thống sở hữu trí tuệ

Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII 2025. Ảnh: Thu Phương -TTXVN

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, sở hữu trí tuệ được xác định là một trụ cột quan trọng, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của WIPO trong việc hỗ trợ Việt Nam vận hành các hệ thống đăng ký quốc tế PCT, Madrid, La Hay và đặc biệt là hệ thống IPAS, ông Lưu Hoàng Long bày tỏ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ nâng cấp hệ thống trong thời gian tới nhằm hiện đại hóa cơ quan sở hữu trí tuệ; được chuyên gia WIPO hỗ trợ phát triển hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.

