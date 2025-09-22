“Hương Sắc Việt Nam”: Bản hòa ca tôn vinh phụ nữ Việt trên đất Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam tham gia sự kiện, chia sẻ niềm vui cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc

Mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, chương trình quy tụ sự tham gia của 28 câu lạc bộ phụ nữ đến từ khắp các vùng miền trên toàn CH Séc. Mỗi tiết mục biểu diễn, mỗi tà áo dài duyên dáng, mỗi lời ca, điệu múa... đều chất chứa tình yêu quê hương và bản lĩnh kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Tự Nguyện” không chỉ là một bản nhạc, mà là lời tuyên ngôn của trái tim, cháy bỏng nhiệt huyết, chan chứa tình yêu quê hương và lặng lẽ cống hiến. Giai điệu thiêng liêng ấy như lời khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim người phụ nữ Việt vẫn luôn đập nhịp với Tổ quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả đã được thưởng thức một chuỗi các tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, từ âm nhạc, múa dân gian, đến trình diễn thời trang áo dài, tất cả được dàn dựng công phu bởi chính những người phụ nữ Việt đang sinh sống và làm việc tại CH Séc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, ông Dương Hoài Nam, xúc động chia sẻ: “Sự kiện hôm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nơi đất khách. Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc, với 30 câu lạc bộ thành viên, suốt 17 năm qua đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa nghệ thuật đến thiện nguyện cộng đồng".

Một tiết mục múa trong chương trình do các hội viên Hội phụ nữ Việt Nam tại CH Séc biểu diễn. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại Séc Ông nhấn mạnh rằng những đóng góp bền bỉ của hội phụ nữ đã làm giàu thêm đời sống tinh thần của bà con cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Séc.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ niềm vui khi chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CH Séc.

“‘Hương Sắc Việt Nam’ không chỉ là dịp kết nối cộng đồng, mà còn là lời tri ân gửi về nguồn cội, là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt nơi đây với Tổ quốc thân yêu”.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CH Séc. Trong phát biểu đầy xúc động, bà chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi chứng kiến sự đoàn kết, kiên cường và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của chị em phụ nữ và cộng đồng người Việt tại Séc. Qua nhiều thế hệ, bà con ta không chỉ ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước”.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến kiều bào ở nước ngoài, coi cộng đồng người Việt trên khắp năm châu là một phần máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà bày tỏ niềm tin rằng: “Chương trình hôm nay sẽ là cầu nối để chị em phụ nữ tiếp tục học hỏi, sẻ chia, cổ vũ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vừa đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, vừa hướng về quê hương yêu dấu”.

"Hương Sắc Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, đó là lời khẳng định bản sắc, là tiếng nói của lòng tự hào, là hơi thở của tình yêu quê hương cháy bỏng nơi đất khách. Trong sắc màu của những tà áo dài, trong tiếng cười rộn rã và ánh mắt rạng ngời, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam một lần nữa được tỏa sáng, dịu dàng mà kiên cường, sâu sắc mà bền bỉ như chính hồn cốt của dân tộc mình./.