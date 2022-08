Hướng đến Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Long An đậm chất dân gian

Với không gian rộng lớn, cảnh quan mang đậm chất miền quê Nam bộ, Khu du lịch Happyland (huyện Bến Lức) thích hợp tổ chức hội thi Hoa khôi sông Vàm và Hội làng trò chơi dân gian. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, thành viên Ban Tổ chức cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, tham gia hưởng ứng sự kiện này. UBND huyện phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại các hoạt động của “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”.

Tuần Văn hóa - Du lịch có hai hoạt động tổ chức tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) gồm: Hội thi Hoa khôi sông Vàm; Hội làng trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê.

Ông Trần Văn Tươi chia sẻ: Những hoạt động được tổ chức tại Bến Lức mang đậm chất dân gian, tái hiện miền quê Nam Bộ, qua đó địa phương sẽ tận dụng tối đa hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Bến Lức đến du khách và bạn bè trong nước. UBND huyện đã phân công cụ thể các đơn vị gắn với hoạt động tuyên truyền, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp nhằm góp phần thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch địa phương với thông điệp chung “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 có các hoạt động: Chương trình khai mạc, bế mạc; Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 -17/9/2022); Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống; Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022; Giao lưu đờn ca tài tử giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh; Hội thi “Hoa khôi sông Vàm” năm 2022; Tổ chức Famtrip khảo sát điểm đến du lịch, giới thiệu sản phẩm, tour du lịch mới Long An; Hội thảo khoa học về “Phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chạy Marathon về Đồng Tháp Mười; bắn pháo hoa tầng thấp…/.