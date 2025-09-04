Hungary tự hào đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, buổi lễ có sự tham dự của gần 600 quan khách, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội István Jakab; đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các nghị sĩ Quốc hội; trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp sở tại cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định những giá trị thiêng liêng và bất diệt về quyền độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đại sứ nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái đồng thời khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có Hungary. Quan hệ Việt Nam – Hungary suốt 75 năm qua đã không ngừng phát triển, trở thành hình mẫu về sự tin cậy và hợp tác hiệu quả, được củng cố bằng nhiều chuyến thăm cấp cao trong thời gian gần đây. Đại sứ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Hungary sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thay mặt Chính phủ và Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội István Jakab chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, đặc biệt là sau công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế. Ông bày tỏ tự hào khi Hungary luôn đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển, đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là hợp tác nghị viện. Đồng thời, ông ghi nhận và trân trọng những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, khẳng định Chính phủ Hungary sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hòa nhập sâu rộng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Hungary cũng như cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Hungary vì sự ủng hộ chân thành, quý báu dành cho Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời tri ân cộng đồng người Việt tại Hungary – những “đại sứ nhân dân” góp phần bền bỉ vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ẩm thực truyền thống Việt Nam – Hungary, triển lãm và video tư liệu về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam, 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary./.