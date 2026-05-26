Hưng Yên: Tất cả cửa hàng xăng dầu Petrolimex đã bán xăng E10

Tại phường Phố Hiến, người tiêu dùng không có sự ngỡ ngàng hay phản ứng tiêu cực về việc chuỗi cửa hàng Petrolimex dừng bán xăng khoáng.

Sau khi mua đầy bình xăng E10 tại Cửa hàng xăng dầu số 75, đường Tô Hiệu (thuộc Petrolimex) cho chiếc xe Toyota Cross sản xuất năm 2023, anh Trần Văn An, công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn phường Phố Hiến chia sẻ, bản thân anh đã sử dụng xăng E10 được 1 tuần qua và cảm nhận với dòng xe mới nên không có sự khác biệt rõ rệt về độ bốc của máy so với xăng khoáng trước đây. Tuy nhiên, xe có hao xăng hơn nhưng không biết do thời tiết nắng nóng hay là từ xăng mới hoặc một nguyên nhân nào khác.

Trao đổi với ông Trần Tấn Đại, Chủ tịch Petrolimex Hưng Yên được biết, để thực hiện việc cung ứng xăng sinh học trên địa bàn công ty đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ra văn bản thông báo tới khách hàng thứ cấp về kế hoạch đảm bảo nguồn xăng sinh học E10.

Theo đó, kể từ ngày 28/4/2026, Petrolimex Hưng Yên chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn, kinh doanh xăng sinh học E10 trên hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty. Sau ngày 26/5, sẽ dừng kinh doanh xăng khoáng trong hệ thống Petrolimex. Từ ngày 1/6/2026, Petrolimex Hưng Yên sẽ dừng cung ứng xăng khoáng tới các khách hàng.

Cũng liên quan đến việc cung ứng xăng sinh học trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm... để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Sở Công Thương Hưng Yên yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Sở sẽ chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Mặt khác, Sở Công Thương cũng phân công chức phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý./.