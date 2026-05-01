Hưng Yên - nơi công trường trọng điểm rực lửa xuyên lễ

Chạy đua thời gian

Giữa cái nắng đầu hè gay gắt, công trường cầu vượt sông Trà Lý hiện lên là một đại công trường sôi động. Hàng nghìn mét khối sắt, thép, cát, đá được tập kết dọc hai bên bờ sông, từng nhịp cầu đang dần thành hình giữa dòng nước chảy xiết. Điều kiện thi công nơi sông sâu, nước chảy xiết vốn khắc nghiệt, lại thêm khi nắng như đổ lửa, lúc gió lớn cuộn từng cơn khiến người đứng trên mặt sông còn xiêu vẹo. Thế nhưng, vượt lên tất cả, những người công nhân vẫn kiên cường bám trụ, đúng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”

Cầu vượt sông Trà Lý thuộc dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến (giai đoạn 1), được khởi công từ tháng 10/2025. Ghi nhận sáng ngày 1/5, khối lượng thi công Cầu vượt sông Trà Lý đã được khoảng 35% khối lượng sau 6 tháng thi công - một con số thể hiện nỗ lực rất lớn trong bối cảnh điều kiện thi công không thuận lợi.

Có mặt tại công trường ngay từ thời điểm khởi công dự án, anh Đỗ Hữu Quang – Chỉ huy trưởng công trường cầu vượt sông Trà Lý – Công ty Xuân Quang cho biết mình là người tỉnh Gia Lai đã xa nhà từ nhiều ngày nay, dịp nghỉ lễ cũng muốn về “ăn cơm vợ nấu”. Nhưng trước đòi hỏi của công việc, phải hoàn thành công trình sớm so với tiến độ cam kết nên trong những ngày nghỉ nay anh sẽ không dời công trường. Anh Quang sẽ cùng khoảng 500 công nhân tiếp tục “4 tại chỗ” ở công trường để công việc vẫn được duy trì như những ngày làm việc bình thường.

Trong bối cảnh giá vật liệu biến động, áp lực tiến độ ngày càng lớn, nhà thầu đã chủ động tăng cường nhân lực, thiết bị, triển khai đồng thời 10 mũi thi công trên công trường. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành đúng kế hoạch, mà còn phấn đấu rút ngắn từ 2–3 tháng so với tiến độ đề ra. Dù là ngày nghỉ nhưng trên công trường không lúc nào ngừng tiếng máy. Các khối sắt, khối bê tông được cắm vào lòng sông để hình thành những nhịp cầu trong tương lai gần.

Nếu như công trường cầu vượt sông Trà Lý mang dáng vẻ của một công trình kỹ thuật quy mô lớn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, thì dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng lại mở ra một không gian thi công trải dài qua nhiều địa hình phức tạp. Dự án trên do nhà thầu Công ty cổ phần Lizen thực hiện, khởi công ngày 19/8/2025. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 9,3 nghìn tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Dự án đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên, có điểm đầu tại Km0+000, ranh giới tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội tại Km76+984 trên đường ĐT.378 (đê tả sông Hồng), xã Phụng Công; điểm cuối khoảng Km55+680 giao đê tả sông Hồng tại Km133+500, xã Tân Hưng. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 55,68km. Với khó khăn thi công tuyến đường qua nhiều ao hồ, vùng đất bãi nhưng sau khoảng 9 tháng thi công, khuôn đường đã hình thành. Nhiều đoạn tuyến đã được trải lớp đá răm cho thấy ngày về đích đang đến gần. Thành quả này được mang đến bởi những bàn tay, khối óc, mồ hôi công sức của biết bao người lao động đã quên niềm vui riêng để phục vụ mục đích chung.

Sức bật trên công trường

Trên công trường gần đền Đa Hòa thuộc xã Mễ Sở, ngày 30/4 là hàng chục xe lu, xe ben, xe ủi đang đưa những khối đất đắp thành khuôn đường. Như quên đi cái nắng gắt của đầu hè, anh Nguyễn Hữu Anh (quê Nghệ An), dáng người thấp đậm, màu da sạm nắng đang điêu luyện điều khiển chiếc xe lu trọng tải lớn chia sẻ: Những ngày nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5, anh sẽ không xin nghỉ để về thăm quê và gia đình mà tiếp tục ở lại công trường, cùng anh em công nhân thi công xuyên ngày lễ để đảm bảo đưa công trình về đích đúng tiến độ. Chất giọng ấm áp của người miền Trung, anh vui vẻ giãi bày: Dù không được về với gia đình ngày lễ nhưng anh cảm thấy vinh dự và tự hào đã đem công sức nhỏ bé làm nên những công trình giao thông kết nối vùng.

Với kinh nghiệm thi công xuyên lễ tết, nhiều nhà thầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này. Anh Hoàng Đức Đại, Chỉ huy trưởng công trường tuyến đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng chia sẻ, từ trước ngày nghỉ lễ, công ty đã tổ chức liên hoan cho toàn bộ công nhân, kỹ sư công trường. Cùng với đó, công ty tăng mức hỗ trợ cho người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ so với ngày thường để giữ chân người lao động. Do giữ được nhịp độ thi công nên tiến độ công trình vẫn đang đảm bảo so với kế hoạch đề ra.

Những ngày cuối tháng 4, trên công trình trọng điểm đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô chạy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhà thầu cũng đang huy động công nhân có mặt tại công trường để thi công những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Chia sẻ nhanh tại chân công trình, anh Nguyễn Hữu Thống, Chỉ huy trưởng công trường cho hay, đơn vị đã thi công được 29/34km. Dù là khối lượng công việc không nhiều nhưng trong những ngày nghỉ lễ, nhà thầu vẫn yêu cầu công nhân, kỹ sư duy trì cơ số máy móc tại công trường để “có mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó”. Điều này cho thấy một trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2026.

“Mong muốn của nhà thầu lúc này là các cấp chính quyền, các bên liên quan vào cuộc tích cực để có thể bàn giao mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công để chúng hoàn thành công trình sớm nhất”, anh Thống nói.

Việc thi công xuyên ngày nghỉ Lễ không chỉ là giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm rút ngắn tiến độ, mà còn thể hiện rõ quyết tâm “chạy đua với thời gian” của các nhà thầu và người lao động. Khi từng cây cầu được nối nhịp, từng tuyến đường dần hoàn thiện, không chỉ là sự hoàn thành của một công trình giao thông, mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Những công trình trọng điểm về đích sớm thể hiện năng lực giải ngân vốn đầu tư công của các cấp chính quyền. Mặt khác, còn tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực kết nối, từng bước đưa Hưng Yên nói riêng và cả vùng nói chung bứt phá, đổi thay mạnh mẽ./.