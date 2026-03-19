Hưng Yên không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu trong số 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 17 đơn vị bầu cử.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri đã bầu 2.244 đại biểu trong số 3.745 người ứng cử tại 612 đơn vị bầu cử. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại hoặc bầu thêm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, ông Trần Quốc Văn khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, ông Trần Quốc Văn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Cơ quan Thường trực và các lực lượng tham gia phục vụ cuộc bầu cử; đồng thời đề nghị các cơ quan thường trực khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để trình cấp có thẩm quyền công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND, bảo đảm đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện công tác tổ chức bầu cử, kịp thời rút kinh nghiệm; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân./.