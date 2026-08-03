Hưng Yên: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Thượng tướng,Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Tân Hưng được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về chăm lo đời sống, bảo đảm điều kiện nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ. Dự án được quy hoạch trên diện tích 5,13 ha có quy mô khoảng 1.406 căn, trong đó 1.332 căn hộ nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, 74 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Khu nhà ở xã hội được định hướng phát triển với 6 tòa chung cư, chiều cao tối đa 15 tầng. Khu nhà ở thương mại thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 3.508 người.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời bảo đảm yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dự án được triển khai không chỉ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Bộ Công an mong muốn thông qua dự án, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn có thêm điều kiện tiếp cận những căn nhà phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu và đời sống gia đình.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng hoa, chúc mừng chủ đầu tư dự án. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, giá trị thẩm mỹ, tạo sự hài hòa với cảnh quan và kiến trúc chung của tỉnh Hưng Yên; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Tỉnh Hưng Yên, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.