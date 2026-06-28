Hưng Yên khởi công công trình nhà ở cho thuê đầu tiên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đây là một trong những dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của tỉnh Hưng Yên nhằm hiện thực hóa Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 cũng như thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Hưng Yên và 4 địa phương khác ngày 1/6/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp, chủ đầu tư rà soát các dự án; phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao. Việc đầu tư các công trình nhà ở cho thuê có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động mà còn tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là giải pháp căn cơ để gắn kết giữa người sử dụng lao động với người lao động, tăng năng lực thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hạng mục nhà lưu trú cho thuê đã vận hành nhà A1 thuộc dự án tại Khu Công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, căn cứ nhu cầu thực tế, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo việc phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động. Ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, trách nhiệm và năng lực của Công ty cổ phần Green i-Park, Công ty cổ phần Vinhomes và các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đầu tư hạ tầng kết nối, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ chủ đầu tư về mọi mặt; đồng thời tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng.

Theo quy hoạch, Dự án khu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê Khu công nghiệp Liên Hà Thái (xã Thái Thụy) có diện tích khoảng 52 ha do Công ty cổ phần Green i - Park và Công ty Trách nhiệm hữu hạn GiPLand làm chủ đầu tư; trong đó, công trình Nhà ở cho thuê khu số 01 với diện tích xây dựng trên 3.100 m2 gồm 3 khối nhà ở dạng chung cư cao 6 tầng dự kiến cung cấp 320 căn hộ cho thuê. Diện tích các căn hộ cho thuê là 28,5 m2 và 70 m2 với các căn hộ có tầng lửng. Hiện hạng mục Nhà Lưu trú cho thuê đã vận hành nhà A1, dự kiến Nhà A2 sẽ đi vào vận hành vào tháng 1/2027.

Công trình Nhà ở xã hội khu số 02 quy mô 6,9 ha; tổng mức đầu tư 1.595 tỷ đồng gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng với 2 loại diện tích 35 m2 và 55 m2; dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Thời gian dự kiến thi công là 2 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất.

Các hạng mục dự án bao gồm khối nhà ở, công trình phụ trợ, nhà để xe và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực xung quanh. Đặc biệt, vị trí các dự án nhà ở nằm trong lõi khu công nghiệp, được thiết kế tối ưu hướng tới kiến tạo một môi trường sống văn minh và hiện đại với các quy hoạch đồng bộ với hệ thống trường học, công trình văn hóa – thể thao, không gian xanh, khu thương mại – dịch vụ và các tiện ích công cộng phục vụ dân sinh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của người lao động và gia đình.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở lưu trú và dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Green I-Park cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư càng ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp FDI không chỉ quan tâm đến hạ tầng giao thông, điện, nước, logistic mà doanh nghiệp còn quan tâm tới chất lượng môi trường đầu tư, trong đó điều kiện sống của người lao động, đội ngũ chuyên gia đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn tham gia đầu tư.

Vì vậy, việc phát triển dự án khu lưu trú và dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh và chủ đầu tư trong việc quan tâm đến chất lượng cuộc sống của chuyên gia, người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp, tạo tiền đề thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI đến tham gia đầu tư kinh doanh. Bên cạnh cam kết triển khai dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian tới Green I-Park sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xanh và thông minh góp phần cùng tỉnh Hưng Yên xây dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn cạnh tranh và phát triển.

Theo ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, công trình nhà ở cho thuê - Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến của Tập đoàn Vingroup nằm trong trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh Hưng Yên, liền kề các khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Các căn hộ thuộc công trình nhà ở cho thuê hướng tới tiêu chuẩn sống hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, đảm bảo thông thoáng, tiện nghi và chất lượng hoàn thiện cao.



Đặc biệt, một phần của Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, công trình nhà ở cho thuê được thụ hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ dân sinh, không gian cảnh quan, cây xanh... tạo môi trường sống văn minh, thuận tiện cho cư dân học tập, làm việc và an cư lâu dài./.