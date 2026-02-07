Hưng Yên gặp mặt các lưu học sinh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cho biết, năm 2025, công tác đối ngoại nhân dân được tỉnh Hưng Yên quan tâm, chú trọng với nhiều hoạt động kỷ niệm, hợp tác, góp phần tăng cường và phát huy tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước. Trong năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên và các Hội hữu nghị thành viên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nga và các hội thành viên thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày truyền thống với các nước và tổ chức nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa tỉnh Hưng Yên với địa phương các nước.



Đối với công tác lưu học sinh, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã nhận được quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia, Mô dăm bích, Hàn Quốc... và sự quan tâm sâu sát của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, qua đó giúp các em lưu học sinh có được điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt nhất tại trường, khích lệ tinh thần học tập và gìn giữ, phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước.



Đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác của các cơ quan, ban ngành, đơn vị trong tỉnh đối với công tác lưu học sinh hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong các đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các em trong công tác học tập và sinh sống tại tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng quà đại diện các lưu học sinh của Trường Đại học Y Dược Thái Bình tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN



Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương các đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua và ghi nhận thành tích giảng dạy, học tập của các thầy cô Trường Đại học Y Dược Thái Bình, các em lưu học sinh Lào, Campuchia, Mô-dăm-bích và Hàn Quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chúc các thầy cô, các em lưu học sinh nhà trường đạt kết quả cao trong năm học mới. Những ngày nghỉ Tết năm nay, chúc các lưu học sinh trở về quê hương, gia đình thượng lộ bình an. Đối với những lưu học sinh ở lại ăn tết tại Hưng Yên, chúc các em có một cái Tết an toàn, vui vẻ, sum vầy tại Việt Nam.



Trường Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập năm 1968, đến nay nhà trường đã đào tạo được 1.261 lưu học sinh. Hiện nay, nhà trường có tổng số 607 lưu học sinh đang theo học tại trường, trong đó, có 312 lưu học sinh Lào, 291 lưu học sinh Campuchia, 3 lưu học sinh Mô-dăm-bích và 1 lưu học sinh Hàn Quốc.../.