Huế triển khai số hóa hàng nghìn cây xanh đô thị

Theo kế hoạch, các tổ công tác được phân công theo từng tuyến đường, trực tiếp thực hiện quy trình số hóa gồm: định vị vị trí cây trên bản đồ, chụp ảnh hiện trạng, cập nhật thông tin kỹ thuật như loại cây, kích thước thân – tán, tình trạng sinh trưởng, dấu hiệu sâu bệnh hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng, an toàn giao thông. Mỗi cá nhân tham gia thực hiện số hóa tối thiểu 20 cây xanh, dữ liệu được cập nhật đồng bộ lên hệ thống quản lý tập trung.

Hệ thống quản lý cây xanh đô thị do Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) nghiên cứu, xây dựng theo yêu cầu quản lý của ngành xây dựng và đơn vị chuyên môn, được thiết kế phù hợp với quy trình nghiệp vụ quản lý cây xanh đô thị hiện hành, cho phép hiển thị trực quan cây xanh theo tuyến đường, khu vực, chủng loại, tình trạng hiện hữu. Hệ thống đã và đang được ứng dụng tại Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và một số địa phương trên địa bàn, góp phần từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang quản trị đô thị dựa trên dữ liệu số.

Dữ liệu cây xanh sau khi số hóa sẽ được HueCIT phối hợp với Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế rà soát, chuẩn hóa và xác nhận chuyên môn, tạo lập cơ sở dữ liệu “hồ sơ sức khỏe” cho từng cây. Đây là nền tảng quan trọng giúp đơn vị quản lý chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa, thay thế cây xanh; kịp thời phát hiện, xử lý cây có nguy cơ gãy đổ, đặc biệt trong mùa mưa bão, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho người dân.

Hoạt động ra quân số hóa cây xanh đô thị không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường mà còn góp phần đổi mới phương thức quản lý hạ tầng đô thị theo hướng khoa học và hiện đại. Thông qua việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu cây xanh tập trung, công tác theo dõi, chăm sóc và bảo vệ không gian xanh được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị Huế xanh, văn minh, bền vững.

Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, với thông điệp “Cây xanh nảy mầm - Đất nước vươn mình”, hoạt động không chỉ hướng đến những con số mà quan trọng nhất là tạo ra sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng. Việc hình thành những “lá phổi xanh” nhằm cải thiện không gian sống, bảo tồn hệ sinh thái đô thị là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, để cùng nhau giữ gìn màu xanh của Tổ quốc và xây dựng một môi trường bền vững cho tương lai.

Theo Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thành phố Huế Lê Vĩnh Chiến, điểm cốt lõi của việc số hóa cây xanh không nằm ở việc thống kê số lượng, mà ở việc hình thành “hồ sơ sức khỏe” cho từng cây trên nền tảng dữ liệu số. Khi mỗi cây xanh được định danh, cập nhật đầy đủ vị trí, hiện trạng và các yếu tố rủi ro, đơn vị quản lý có thể chủ động hơn trong công tác chăm sóc, cắt tỉa và phòng ngừa sự cố, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, đã có hơn 1.000 cây xanh được số hoá thông qua sự kiện./.