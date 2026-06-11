Huế thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm du khách

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế cho biết, thành phố xác định chuyển đổi số là một động lực quan trọng để nâng cao trải nghiệm du khách và phát huy giá trị di sản. Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Huế trong kỷ nguyên số.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế Cung Trọng Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các diễn giả mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về định hướng phát triển du lịch thành phố thông qua hai phiên tham luận với chủ đề: Tăng cường hợp tác để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và Thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, tạo sức bật mới cho du lịch thành phố Huế.



Phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du Lịch thành phố Huế chỉ ra những “nút thắt” của du lịch Huế hiện nay là tình trạng “rò rỉ giá trị”, tức là du khách đến tham quan rồi nhanh chóng rời đi, mức chi tiêu và thời gian lưu trú còn thấp. Mặc dù sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc nhưng trải nghiệm tại các điểm đến chưa tạo được sự tương tác sâu để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ. Việc thiếu các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch di sản khiến sức hấp dẫn và khả năng khai thác giá trị di sản chưa tương xứng với tiềm năng. Một hạn chế khác là kinh tế đêm còn yếu, thiếu hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc sau 20 giờ hằng ngày, làm giảm cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.



Đại diện Sở Du lịch thành phố Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế đề xuất thực hiện chiến lược phát triển kinh tế di sản gắn với chuyển đổi số và xu hướng phát triển xanh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Huế theo hướng khác biệt, giàu bản sắc.



Các doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số chia sẻ nhiều giải pháp ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm du khách; giới thiệu kinh nghiệm quảng bá du lịch Huế thông qua ẩm thực, văn hóa đêm và mạng xã hội. Các ý kiến đều hướng đến mục tiêu đưa hình ảnh du lịch Huế đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Grab Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tận dụng lợi thế của nền tảng số giúp thúc đẩy du lịch và tôn vinh nét độc đáo của vùng đất cố đô thông qua tham luận “Nền tảng số nâng cao trải nghiệm du lịch, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. Đơn vị này nêu bật những tác động kinh tế, xã hội tích cực sau một năm triển khai hợp tác giữa thành phố Huế và Grab Việt Nam. Trong đó, dịch vụ Grab Xích Lô ra mắt từ tháng 8/2025 giúp số hóa loại hình vận chuyển truyền thống và quảng bá văn hóa Huế, tạo sinh kế cho người dân. Số đối tác tài xế tăng hơn 50%, số cuốc xe trung bình tăng 9%; số nữ tài xế tăng 2,2 lần nhờ chương trình Grab Chị em. Trong lĩnh vực du lịch, các chương trình hợp tác với ngành du lịch địa phương giúp giá trị giao dịch từ du khách tăng 56%, hỗ trợ các hộ kinh doanh mở rộng hoạt động trên nền tảng số.



Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế. Các diễn giả đã chia sẻ, phân tích những cơ hội, thách thức đặt ra đối với du lịch di sản Huế trong kỷ nguyên số; đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy đổi mới sáng tạo trong việc quảng bá điểm đến, góp phần gợi mở hướng đi mới, tạo động lực để du lịch Huế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh và vươn xa hơn trong thời gian tới.



Dịp này, Ban tổ chức vinh danh, trao kỷ niệm chương cho đối tác tài xế Grab cùng các nhà hàng, quán ăn ẩm thực tiêu biểu trên nền tảng GrabFood tại Huế./.