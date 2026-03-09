Huế tạo điều kiện cho người khuyết tật tìm việc làm

Chương trình thu hút nhiều lao động đến tham gia ứng tuyển. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Tháng việc làm lần này có 34 đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh 5.530 vị trí trong, ngoài thành phố. Trong đó, có 9 đơn vị tuyển lao động đi làm việc nước ngoài tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... với trên 2.500 vị trí làm việc tại các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, công việc ổn định thu nhập cao; góp phần đạt được mục tiêu đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2026 của thành phố.

Tháng việc làm có sự tham gia của nhiều đơn vị tuyển dụng lớn như công ty Bilionmax Việt Nam, công ty Vinatex quốc tế, Suleco, Daystar... và các đơn vị tuyển dụng trong nước. Hoạt động này dự kiến thu hút gần 10.000 lượt học viên, sinh viên và người lao động tham gia tuyển dụng trực tiếp, trực tuyến.

Xuyên suốt trong tháng việc làm từ ngày 2 - 30/3 là hoạt động kết nối trực tuyến với phần mềm sàn giao dịch việc làm online tại địa chỉ http://vieclamhue.vn/sanonline. Tại đây doanh nghiệp và người lao động sẽ sử dụng phần mềm Google Meet để phỏng vấn. Đây là xu thế tuyển sinh, tuyển dụng mới hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động việc làm. Với hình thức trực tiếp, đơn vị tuyển dụng lao động, đơn vị đào tạo và lao động tham gia trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm số 12 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.



Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế cho hay, đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm, với mục đích cung cấp thông tin, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, lao động thuộc diện chính sách, yếu thế, lao động là người khuyết tật, thanh niên, sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm tìm kiếm việc làm mới sớm quay lại thị trường lao động, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại tháng việc làm, Ban tổ chức sẽ cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, các học sinh, sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, tháng việc làm lần này, sàn việc làm online sẽ hỗ trợ thêm cho những lao động là người khuyết tật có thể tiếp cận các thông tin thị trường lao động và tham gia phỏng vấn trực tuyến với các doanh nghiệp.

Tham gia tuyển dụng, bạn Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ: “Em vừa ra trường, đang loay hoay tìm kiếm việc làm. Do đó, hoạt động này là cơ hội để em tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân. Tại đây, em được tiếp xúc, tham gia phỏng vấn với nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng cung cấp nhiều thông tin về các quy định, luật lao động và chính sách của thị trường lao động để bảo vệ quyền lợi của người lao động khi tham gia làm việc tại các doanh nghiệp”./.