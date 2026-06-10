Huế lan tỏa giá trị đô thị di sản trong cộng đồng Pháp ngữ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2, phải sang) tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, việc tham dự kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố Huế trong quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường hội nhập sâu rộng với cộng đồng các địa phương trên thế giới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của một đô thị di sản năng động và trách nhiệm trong mạng lưới các thành phố Pháp ngữ. Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, việc tham dự kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố Huế trong quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường hội nhập sâu rộng với cộng đồng các địa phương trên thế giới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của một đô thị di sản năng động và trách nhiệm trong mạng lưới các thành phố Pháp ngữ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Các cuộc làm việc với các cơ quan của Liên minh châu Âu cho thấy xu hướng ngày càng đề cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển quốc tế.

Đối với các thành phố thành viên AIMF, trong đó có Huế, đây được đánh giá là cơ hội tích cực nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đồng thời tiếp cận các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết Huế mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ và châu Âu trên các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo ông, thông điệp mà Huế mang đến kỳ họp là: “Lấy di sản làm nền tảng, lấy hợp tác quốc tế làm động lực và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu cho tương lai của thành phố”.

Thông qua việc tham gia tích cực các hoạt động của AIMF, Huế tiếp tục khẳng định vai trò là đô thị di sản đặc sắc của Việt Nam; đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 107 của Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng Pháp ngữ (AIMF). Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ kỳ họp, Chủ tịch UBND Thành phố Huế đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo cấp cao của Vương quốc Bỉ và lãnh đạo AIMF nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp đoàn, ông Maxime Prévot, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Bỉ, đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa Thành phố Huế và Thành phố Namur thời gian qua. Là hai địa phương kết nghĩa, Huế và Namur đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu văn hóa nghệ thuật, phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Điển hình là các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai thành phố, trong đó có sự tham gia của đoàn nghệ thuật cà kheo Namur tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2023; đồng thời nghiên cứu triển khai dự án “Huế - Thông minh và bền vững”, góp phần nâng cao năng lực quản trị đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Trong cuộc trao đổi với Tổng Thư ký AIMF Frédéric Vallier, lãnh đạo AIMF khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Huế và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền thành phố trong việc triển khai các dự án do Hiệp hội hỗ trợ trên các lĩnh vực hạ tầng, môi trường, giáo dục và văn hóa.

Ông Frédéric Vallier nhấn mạnh, thành công của Đại hội đồng AIMF lần thứ 45 (27–30/4/2025) tại Huế đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng Pháp ngữ, góp phần quảng bá hình ảnh Huế – thành phố di sản, văn hóa, thân thiện và năng động.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Thư ký AIMF ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Thành phố Huế; đồng thời cho biết Ban Thư ký Hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn lực phù hợp nhằm hỗ trợ Huế triển khai các chương trình hợp tác ưu tiên.

Các lĩnh vực được quan tâm bao gồm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng Pháp ngữ.

Các cuộc gặp gỡ tại Kỳ họp Ban Chấp hành AIMF lần thứ 107 tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Thành phố Huế trong mạng lưới các thành phố Pháp ngữ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới nhằm huy động nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống cho người dân./.

