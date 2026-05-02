Huế: Ghi nhận kỷ lục doanh thu từ bán vé tham quan di tích trong một ngày

Lượng du khách đến Huế tăng cao kỷ lục. Huế có đủ di sản, cảnh quan thiên nhiên để tạo nên xu hướng sống thiền, tĩnh lặng, sống chậm cho du khách. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong ngày 1/5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng. Tổng lượt khách mua vé vào tham quan các di tích là 30.765 lượt; trong đó có trên 26.500 lượt khách nội địa và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, còn có 1.379 vé được du khách mua trực tuyến.

Dự kiến, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng trên 73% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú dịp lễ này ước đạt 99%; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua và dịp lễ 30/4 - 1/5, thành phố Huế đã huy động lực lượng túc trực, tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có môi trường du lịch. Thành phố duy trì số điện thoại hỗ trợ du khách là 0234.3828288 và tiếp nhận phản hồi của du khách, để xử lý kịp thời các phát sinh. Lực lượng chức năng được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm, di tích thu hút nhiều khách tham quan như Đại Nội, Cung An Định, lăng tẩm… để điều tiết giao thông; hỗ trợ, hướng dẫn du khách tham quan thuận lợi.





Tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24 - 28/4) đạt khoảng 395.000 lượt (năm 2025 đón 109.000 lượt khách); trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt, còn lại là khách nội địa. Công suất phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú ước đạt trên 90%, doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng./.