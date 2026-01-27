Tin tức
Huế động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin 130 triệu USD
Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam, dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ Tập đoàn BYD. Sự hợp tác này tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin – cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và khả năng cạnh tranh của các dòng xe điện do Kim Long Motor nghiên cứu và sản xuất. Việc hợp tác với Tập đoàn BYD giúp Kim Long Motor tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng trong lĩnh vực sản xuất pin, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. Nhà máy pin chuyên dụng cho xe thương mại này có tổng vốn đầu tư hai giai đoạn là 130 triệu USD; trong đó, giai đoạn 1, nhà máy xây dựng trên diện tích nhà xưởng có mái che 4,4 ha, được định hướng trở thành một trong những nhà máy sản xuất pin xe điện có công suất 3 GWh/năm và công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu, không chỉ tại Việt Nam mà cả khu vực châu Á. Khi đi vào hoạt động, nhà máy góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn cung pin của Kim Long Motor.
Sản phẩm của nhà máy là các dòng pin dành cho xe ô tô tải, xe bus, mi ni van, mi ni bus… đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam và hướng tới phục vụ xuất khẩu, với pin chất lượng hàng đầu và xe thương mại nguyên chiếc, do Kim Long Motor sản xuất với thương hiệu "Made in Việt Nam".
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, dự án mang tính tiên phong, thể hiện rõ định hướng của thành phố trong thu hút đầu tư công nghiệp xanh, sạch và bền vững. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.