Huế động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin 130 triệu USD

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin của Kim Long Motor. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam, dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ Tập đoàn BYD. Sự hợp tác này tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin – cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và khả năng cạnh tranh của các dòng xe điện do Kim Long Motor nghiên cứu và sản xuất. Việc hợp tác với Tập đoàn BYD giúp Kim Long Motor tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng trong lĩnh vực sản xuất pin, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.