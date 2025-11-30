Huế chào đón chuyến bay đầu tiên từ Thâm Quyến, Trung Quốc

Các hành khách trên chuyến bay DZ6355 được lãnh đạo UBND thành phố Huế trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại lễ đón tiếp, các hành khách được lãnh đạo UBND thành phố Huế trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng, cùng chương trình biểu diễn Nhã nhạc cung đình, hoạt náo lân sư rồng chào mừng của thành phố.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, sự kiện góp phần tạo mối quan hệ hợp tác giữa UBND thành phố Huế và Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines cùng các đơn vị liên quan, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế của thành phố nói chung và ngành du lịch Huế nói riêng.

Theo kế hoạch, Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong tháng 11 và 12/2025. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc nỗ lực mở rộng phát triển đường bay quốc tế đến sân bay quốc tế Phú Bài của thành phố Huế sau khi đưa Nhà ga T2 đi vào hoạt động.

Theo báo cáo, trong 11 tháng của năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 5.844.719 lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng 65,3%, trong đó khách quốc tế tăng 40,9%. Khách lưu trú ước đạt 2.224.822 lượt, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú ước tăng 9,4%. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 11.747,9 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách Trung Quốc có 18.199 lượt, đứng vị trí thứ 12 thị trường khách du lịch đến Huế. Ngành Du lịch Huế đang tập trung cho công tác tổ chức chuỗi sự kiện cuối năm 2025 như: Sự kiện "100 Flavors – Michelin Starred Chefs"(ngày 21/11, tại khách sạn La Vela); Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Cosmo 2025" (ngày 2/12 tại Ngọ Môn, Đại Nội); Lễ hội Trà Quốc tế Huế 2025 (ngày 10-12/12 tại Cung Trường Sanh, Đại Nội); chuỗi hoạt động giao lưu ẩm thực và du lịch quốc tế (dự kiến 18-21/12 tại Công viên Thương Bạc); Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero và tổ chức các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại Huế (ngày 15-17/12 tại Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương); sự kiện Huế Mega Concert (ngày 21/12)…

Đặc biệt, vào ngày 20/12, Huế sẽ tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia (tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội). Đây sẽ là dịp tổng kết hành trình quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời tôn vinh những đóng góp nổi bật của Huế với vai trò là trung tâm của Năm Du lịch quốc gia, tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”./.