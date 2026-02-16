Huawei thu hẹp tại Israel dưới sức ép Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Huawei hoạt động tại Israel qua công ty Toga Networks, một trung tâm nghiên cứu – phát triển được các nhà sáng lập Israel thành lập từ 17 năm trước với nguồn vốn của Trung Quốc. Trung tâm này chính thức trở thành một phần của Huawei từ năm 2010, chuyên nghiên cứu công nghệ truyền thông tốc độ cao giữa các chip, phát triển các trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và nền tảng AI.

Gian hàng của Huawei tại triển lãm máy tính ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đây không phải lần đầu Huawei thu hẹp hoạt động tại Israel. Cuối năm 2023, sau khi xung đột bùng phát, Huawei đã đóng bộ phận lưu trữ và cắt giảm hàng chục nhân sự. Trước đó, vào năm 2020, Toga Networks cùng nhiều đơn vị liên kết của Huawei trên toàn cầu bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức bị hạn chế tiếp cận công nghệ Mỹ với lý do gây nguy hại tới an ninh quốc gia.

Toga Networks cho biết công ty đang tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Một số nhân viên sẽ được chuyển sang các đơn vị khác trong tập đoàn để tiếp tục phát triển.

Giới phân tích nhận định việc thu hẹp mảng điện toán đám mây tại Israel là dấu hiệu cho thấy Huawei đang tái cơ cấu các hoạt động nghiên cứu – phát triển tại nước này, trong bối cảnh chịu áp lực từ các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ./.