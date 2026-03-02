Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính

Bảo đảm cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; lực lượng vũ trang thành phố phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, từng bước hoàn thiện, nâng cao xây dựng thế trận khu vực phòng thủ thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác huấn luyện, lực lượng vũ trang thành phố cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.



Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Quân khu, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố giao; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; bảo đảm đầy đủ vật chất, thao trường, bãi tập tổ chức huấn luyện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập các cấp theo tinh thần nghị quyết Đảng ủy Quân sự thành phố đề ra...



Đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng vũ trang thành phố sẽ quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện đối với từng đối tượng, gắn với quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật. Lực lượng vũ trang thành phố kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật; tổ chức huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. Các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập ở các cấp với nhiều hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; bảo đảm cho lực lượng vũ trang thành phố luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.



Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng và phương án tác chiến; đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao phong trào ở cơ quan, đơn vị kết hợp với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Lực lượng vũ trang thành phố tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.



Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026 của lực lượng vũ trang và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.



Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng” và Phong trào thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”. Theo đó, các cụm thi đua năm 2026 ký kết giao ước thi đua với quyết tâm tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, tạo động lực thúc đẩy phong trào trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó, 100% nội dung đạt yêu cầu trở lên; huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng như nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong năm 2025.



Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cần quán triệt đầy đủ phương hướng, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, lấy kết quả huấn luyện làm một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên, nhận xét cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng để tạo động lực mạnh mẽ nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện cho cán bộ các cấp.



Tại đây, các khối lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã thực hiện duyệt đội ngũ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý chí quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2026. Dịp này, Quân khu 7 trao tặng Cờ thi đua của Quân khu cho 3 tập thể đạt đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng; 4 tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025.

Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng.



Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án và thực tế địa bàn; lấy nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển làm trung tâm. Đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp; nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống trên biển; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ xác định luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng chính quy, rèn luyện tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu năm 2026 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”, xác định các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị...



Năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao; hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện, quân số đạt trên 98,93%; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Đơn vị đã tổ chức theo dõi, chỉ đạo 256 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hành trình trên 71.000 hải lý an toàn tuyệt đối; điều động 13 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ y tế, cấp cứu kịp thời 12 ngư dân, hỗ trợ khắc phục sự cố 2 tàu cá.



Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đơn vị đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận, xử lý hơn 400 vụ việc; tịch thu hơn 2 triệu lít dầu DO, 230 tấn phân đạm urê, 30 tấn đường cát, hơn 8 tấn hải sản các loại; xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 37,5 tỷ đồng... Với những thành tích đạt được, năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nhiều đơn vị được các cấp tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và địa phương khen thưởng.



Sau lễ ra quân huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Ngày chạy thể thao quân sự CISM và hưởng ứng ngày chạy Olympic năm 2026 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ./.

