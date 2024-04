Hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong lời khai mạc, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã chia sẻ về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, các thành tựu đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như một số định hướng, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra cho thời gian tới. Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và quan hệ với EU. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam và EU cùng chia sẻ nhiều quan tâm trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, chuyển đổi và phát triển xanh, nêu cao tôn trọng luật pháp quốc tế và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương… Đây có thể là các lĩnh vực tiềm năng để hai bên xem xét thúc đẩy trong thời gian tới.

Việt Nam và EU đã có nền tảng quan hệ lâu dài và toàn diện. Việt Nam cũng có quan hệ tốt, truyền thống hữu nghị với nhiều nước thành viên của EU. Do đó, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cho rằng sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch COVID-19, đứng trước những thách thức chung toàn cầu và khu vực, đây là thời điểm tốt để Việt Nam và EU thúc đẩy tăng cường quan hệ. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Chủ tịch COASI, ông Michal Safianick đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels đã tổ chức buổi trao đổi, qua đó cung cấp các thông tin cơ bản, hữu ích cho các thành viên của phái đoàn trước chuyến thăm Việt Nam. Ông cho biết Phái đoàn COASI tới Việt Nam lần này sẽ có khoảng 30 người, bao gồm đại diện của 27 quốc gia thành viên EU cùng các đại diện của Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) và Uỷ ban châu Âu (EC). Đây là chuyến đi đầu tiên của Phái đoàn COASI tới Đông Nam Á, với mục đích hiểu thêm về Việt Nam và khu vực, qua đó tìm kiếm các cơ hội để thúc đẩy hợp tác Việt Nam – EU nói chung, cũng như giữa Việt Nam và các nước thành viên của EU nói riêng.

Chủ tịch COASI khẳng định hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam cùng Indonesia là hai điểm đến được COASI nhất trí lựa chọn cho chuyến đi lần này do tầm quan trọng và vai trò của hai nước ở khu vực. Theo Chủ tịch COASI Safianick, Việt Nam và EU có nhiều tiềm năng hợp tác trên cơ sở các thoả thuận sẵn có, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) cho các lĩnh vực đầu tư, thương mại và Thỏa thuận Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) cho ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, đại diện các nước thành viên EU cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến đi sẽ góp phần tăng cường hiểu biết về Việt Nam, nhất là quan điểm, đường lối chính sách của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, qua đó góp phần xây dựng hiểu biết chung, lòng tin và mở ra các cơ hội hợp tác. Một số lĩnh vực nổi bật được đại diện các nước EU bày tỏ quan tâm gồm thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, phát triển và chuyển đổi xanh, hợp tác kinh tế biển xanh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, kết nối, chuyển đổi số, vấn đề dân chủ-nhân quyền…

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định việc COASI chọn Việt Nam và Indonesia trong chuyến đi khu vực lần này cho thấy Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của EU và cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác ưu tiên với EU.

Về phần mình, ông Michal Safianick cho biết phái đoàn thực sự mong muốn được khám phá Việt Nam. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều chưa đến Việt Nam nên đây sẽ là cơ hội rất tốt để họ gần gũi hơn với người dân Việt Nam, góp đưa mối quan hệ của hai bên xích lại gần nhau hơn. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ EU - Việt Nam thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng. Hai bên sẽ xem xét tất cả các cơ hội phía trước cũng như những thách thức để hiểu nhau hơn và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Theo dự kiến, chương trình làm việc của Phái đoàn COASI tại Việt Nam khá dày, bên cạnh các cuộc làm việc với Phái đoàn EU và Phái đoàn các nước thành viên EU tại Hà Nội, sẽ có nhiều cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo nhiều cơ quan của Việt Nam như Ban Đối Ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội…

Chuyến thăm và làm việc của Phái đoàn COASI tới một nước/khu vực ngoài EU là chương trình thường niên do EEAS và COASI phối hợp tổ chức, với mục đích tìm hiểu thêm về các khu vực và đối tác quan trọng của EU, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ của EU với các đối tác, cũng như đóng góp để phát triển chính sách đối ngoại của EU từ góc nhìn, quan điểm, đánh giá của từng nước thành viên EU. Theo quy định, các thành viên Phái đoàn COASI có nhiệm vụ báo cáo các đánh giá, kết quả chuyến thăm lên Hội đồng EU cũng như tới chính phủ nước mình đại diện./.