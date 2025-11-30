Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc

Đồng chí Laopaoxong Navongxay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Mở đầu cuộc trao đổi, ông Laopaoxong Navongxay khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, được hun đúc bằng xương máu, được thử thách qua thời gian và ngày càng phát triển vững bền. Xuyên suốt chặng đường 50 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực. Việt Nam không chỉ là người bạn, người đồng chí, mà còn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng Lào trong những thời điểm khó khăn nhất, cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Một trong những lĩnh vực hợp tác được ông Laopaoxong Navongxay đặc biệt nhấn mạnh là đào tạo nguồn nhân lực. Theo ông, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Lào đã được đào tạo tại Việt Nam ở nhiều chuyên ngành khác nhau, từ lý luận chính trị, kinh tế, ngoại giao đến quốc phòng - an ninh, khoa học - kỹ thuật... Đây là minh chứng sống động cho sự tin cậy, gắn bó và hợp tác bền chặt giữa hai Đảng, đồng thời cho thấy sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển lâu dài của Lào.

Bên cạnh lĩnh vực đào tạo, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam cũng được duy trì thường xuyên thông qua các chuyến thăm cấp cao, tiếp xúc trao đổi ở nhiều cấp, nhiều ngành. Việt Nam đã viện trợ không hoàn lại rất nhiều công trình quan trọng tại Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại những địa phương còn nhiều khó khăn. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, các trung tâm đào tạo, khu hợp tác nông – lâm nghiệp được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của Việt Nam đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong đời sống của người dân Lào.

Trong lĩnh vực y tế – giáo dục, Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhiều bệnh viện, trường học tại các tỉnh và địa bàn vùng sâu vùng xa của Lào; đồng thời cử các đoàn chuyên gia y tế, giáo viên, giảng viên sang hỗ trợ chuyên môn. Đây là sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục của Lào.

Ông Laopaoxong Navongxay cho rằng điều quan trọng hơn hết là cả hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam. Đây là tài sản chung, là di sản thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, và các thế hệ hôm nay có nghĩa vụ kế thừa, bảo vệ và phát huy.

Ông Laopaoxong Navongxay bày tỏ tin tưởng rằng với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đề cập định hướng trong thời gian tới, ông Laopaoxong Navongxay cho biết hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận, biên bản trao đổi giữa hai Bộ Chính trị Lào và Bộ Chính trị Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung chiến lược về hợp tác toàn diện.

Ông Laopaoxong Navongxay nhấn mạnh việc sinh viên Việt Nam sang học tại Lào và sinh viên Lào sang học tại Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao trình độ mà còn là cầu nối quan trọng để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới của hai nước. Cũng theo Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, điều quan trọng nhất là Lào và Việt Nam cần phải tiếp tục giáo dục, tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ – những người sẽ làm chủ tương lai đất nước – hiểu rõ, trân trọng và tiếp tục gìn giữ, vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Laopaoxong Navongxay gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ to lớn, trong sáng và hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, trên nền tảng mối quạn hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, cùng phát triển phồn vinh và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa hai dân tộc anh em./.