Hợp tác thương mại và du lịch là những lĩnh vực tiềm năng trong quan hệ Việt Nam – Malaysia

Cựu Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Azmil Zabidi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Mạnh Tuân - TTXVN

Bắt đầu cuộc trò chuyện, Đại sứ Dato Azmil Zabidi chia sẻ Việt Nam là một nơi dễ sống, dễ kết bạn và chính là điều làm ông nhớ Việt Nam hơn những nơi nơi khác. Trong gần 30 năm phục vụ trong ngành ngoại giao Malaysia và vừa nghỉ hưu năm 2021, ông đã từng làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), Brussels (Bỉ), Wellington (New Zealand) rồi đến Washington và New York (Mỹ). Tuy nhiên, với ông, Việt Nam là nơi để lại nhiều điều đáng nhớ nhất. Đặc biệt là các món ăn của Việt Nam. Theo ông, nền ẩm thực Việt có rất nhiều món ngon với thành phần nhiều rau xanh, tốt cho sức khỏe. Đại sứ Dato Azmil Zabidi có thể nhớ rất nhiều tên món ăn Việt như phở, bún bò, mì Quảng, nem…Và với ông, việc rảo bước trên vỉa hè con phố Điện Biên Phủ, nơi có Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội, và được ngồi ở đó nhâm nhi ly cà phê là điều rất thú vị. Ông chia sẻ: “Tôi thực sự thích các món ăn của Việt Nam, do vậy trong tuần phải có từ 1-2 lần tôi đến các nhà hàng Việt tại thủ đô Kuala Lumpur để thưởng thức. Thật may là có nhiều nhà hàng Việt ở đây và chất lượng cũng khá tốt”.

Đại sứ Dato Azmil Zabidi cho rằng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng tăng là một thành tựu quan trọng, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác song phương và đây cũng là một thế mạnh cần phát huy. Ông cho biết, khi bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam vào tháng 8/2011, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới chỉ là 6,06 tỷ USD nhưng khi ông kết thúc nhiệm kỳ và rời Việt Nam vào năm 2016, con số này đã tăng lên 11-12 tỷ USD. Điều này cho thấy hai nước đã và đang đi theo lộ trình đúng hướng trong lĩnh vực thương mại. Ông nhấn mạnh, thương mại kết nối người dân hai nước, hấp dẫn ngày càng nhiều nhà đầu tư qua lại giữa Kuala Lumpur và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội vì đây là một thành phố năng động và có nhiều tiềm năng hợp tác. Bên cạnh đó, giáo dục và du lịch cũng là những lĩnh vực hợp tác cần được khai thác.

Theo Đại sứ Dato Azmil Zabidi, ở thời kỳ cao điểm, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, giữa Malaysia và Việt Nam có đến 5 chuyến bay giữa hai nước trong ngày và không chỉ có Vietnam Airlines khai thác mà còn nhiều hãng hàng không khác của Malaysia cũng khai thác. Nhiều người Malaysia bay đến Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng và bay trở lại Kuala Lumpur trong ngày. Đường bay ngắn chỉ hơn 1 giờ đồng hồ là đến Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được rất nhiều du khách Malaysia, những người thích mua sắm tại chợ Bến Thành và thích trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

Đại sứ Dato Azmil Zabidi nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ không thể phát triển vững chắc nếu không có những chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên, do vậy việc mở lại đường bay và tạo điều kiện thuận lợi để người dân hai nước được tiếp cận cơ hội học tập, làm việc và du lịch, trao đổi cơ hội đầu tư là những yếu tố cần được thúc đẩy.

Đề cập đến hợp tác và sự phối hợp của hai nước trên trường quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, Đại sứ Dato Azmil Zabidi khẳng định ASEAN là diễn đàn đầu tiên và quan trọng nhất mà hai nước phải thể hiện hợp tác song phương. Đây là diễn đàn mà Việt Nam và Malaysia có thể thể hiện chung một tiếng nói. Với hai hội nghị thượng đỉnh một năm bên cạnh những hội nghị chuyên môn khác của ASEAN, hai nước có rất nhiều dịp để trao đổi quan điểm và kinh nghiệm. Thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm từ nhau, Việt Nam và Malaysia sẽ hiểu nhau và cùng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người dân hai nước. Đây là diễn đàn mà hai nước có nhiều mối quan tâm chung và lợi ích chung. Tiếp theo đó là Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), nơi hai nước đang đều là những thành viên tích cực và có trách nhiệm. Hai nước đang có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ trên các diễn đàn đa phương.

Trao đổi về tương lai của mối quan hệ Việt Nam-Malaysia, Đại sứ Dato Azmil Zabidi khẳng định Malaysia là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam trong số các nước thành viên ASEAN. Đến thời điểm hiện tại ngày càng có nhiều người Việt sang Malaysia sống và làm việc, con số thống kê là khoảng hơn 35.000 người. Trong đó cộng đồng phụ nữ Việt lấy chồng người Malaysia là 10.000 người. Họ chính là những cầu nối giúp nhân dân hai nước tìm hiểu và khám phá văn hóa của nhau và phát huy những thế mạnh của mỗi nước.

Theo Đại sứ Dato Azmil Zabidi, việc thành lập Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam là một điểm sáng trong mối quan hệ hai nước. Ông đồng thời bày tỏ vui mừng khi được tiếp tục đóng góp sức mình vào mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước với tư cách là cố vấn của Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam./.