Hợp tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc) tại buổi hội đàm. Ảnh: Lê Nam - TTXVN

Dự Hội đàm có ông La Kỳ Quyền, Phó Giám đốc, Ủy viên Đảng ủy Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây cùng một số lãnh đạo các đơn vị chức năng, lãnh đạo Công an các thành phố: Sùng Tả, Bách Sắc, Thành Cảng, Tịnh Tây (tỉnh Quảng Tây).

Về phía Công an tỉnh Cao Bằng có Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an một số huyện biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.



Từ năm 2019 đến nay, đặc biệt là sau khi thành lập Văn phòng Liên lạc qua biên giới BLO (tháng 8/2020), công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên biên giới giữa Cao Bằng và Quảng Tây đã có nhiều khởi sắc. Thông qua nhiều hình thức trao đổi đa dạng như: điện đàm, công hàm, hội đàm..., Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng và Tổng Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Quảng Tây đã chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin về tình hình tội phạm ma túy; phối hợp truy bắt đối tượng truy nã và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điển hình như ngày 5/8/2023, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên, Công an tỉnh Quảng Tây đã xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm: Đoàn Thị Uyên, sinh năm 1974, trú tại Bản Nhàn (xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Long Châu, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Đến ngày 20/9/2023, Công an tỉnh Quảng Tây đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là kết quả điển hình, tiền đề cho mối quan hệ, hợp tác ngày càng bền vững, ngày một phát triển giữa hai bên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng, phòng, chống các loại tội phạm nói chung.

Trong không khí đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã thảo luận thẳng thắn về những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua, các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên, đồng thời thống nhất những giải pháp khắc phục, phương hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới.



Kết thúc Hội đàm, Công an tỉnh Cao Bằng và Ty Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng BLO Cao Bằng và Văn phòng BLO Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đó góp phần thúc đẩy sự cộng tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để tìm cách ngăn chặn và xử lý tội phạm ma túy có yếu tố xuyên quốc gia, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới./.