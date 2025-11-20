Hợp tác thúc đẩy đổi mới y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

Theo đó, từ năm 2025, chương trình hợp tác sẽ được mở rộng với những trọng tâm rõ nét: tối ưu hóa hiệu quả điều trị, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn và thúc đẩy các nghiên cứu lâm sàng mang tầm quốc tế. Các sáng kiến như UMC Health dành cho bệnh nhân ghép tạng, dự án quản lý mỡ máu LCC hay chương trình Quản lý tối ưu bệnh lý viêm khớp cột sống sẽ tiếp tục được phát triển, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác.

Novartis hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 -2027.

Trong lĩnh vực đào tạo y khoa, hai bên duy trì và mở rộng chương trình hợp tác Education Partnership Program, với trọng tâm là đào tạo y khoa liên tục, phát triển dược lâm sàng và tăng cường giáo dục người bệnh. Cùng với đó, sáu nghiên cứu lâm sàng toàn cầu của Novartis đang triển khai tại Việt Nam sẽ là nền tảng để chuyển giao và ứng dụng các liệu pháp tiên tiến, tạo thêm nhiều lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân.

Ông Jondy Syjuco, Giám đốc Quốc gia Novartis Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần đồng hành bền bỉ: “Bằng cách kết hợp thế mạnh nghiên cứu toàn cầu và năng lực đổi mới của Novartis với chuyên môn của các bệnh viện hàng đầu, chúng tôi muốn mang đến cho người bệnh Việt Nam cơ hội tiếp cận sớm hơn với các liệu pháp điều trị hiện đại, chất lượng cao.”

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của ngành y tế: đặt người bệnh ở trung tâm và không ngừng nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam./.