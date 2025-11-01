Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành tựu đột phá

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (trái) hội kiến Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại cuộc gặp, hai bên đánh giá, dưới sự chỉ đạo, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, sự nỗ lực chung của các bộ, ngành địa phương hai bên, quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và tin cậy chính trị Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua không ngừng được củng cố, tăng cường, thúc đẩy đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất, toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Giao lưu trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm 2025 diễn ra mật thiết, sôi động.

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay dịp đầu năm 2025 đã tạo đà hợp tác tích cực, hữu nghị cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong cả năm. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (tháng 4/2025), trong cùng một thời điểm, lãnh đạo chủ chốt của hai nước lần lượt tham dự những sự kiện lớn, trọng đại của mỗi nước.

Cụ thể, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít của nhân dân thế giới; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì phiên họp đầu tiên cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt-Trung.

Đây là điều hiếm gặp trong lịch sử quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói riêng, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, tạo cao trào mới trong giao lưu, tiếp xúc cấp cao. Hợp tác song phương trên các lĩnh vực kết nối cơ sở hạ tầng, kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân… cũng đạt nhiều thành tựu mang tính đột phá.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại; sẵn sàng cùng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương, nỗ lực thúc đẩy và phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhằm duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng; thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, đưa ra Văn kiện kiến nghị quan trọng về việc xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15; chúc mừng ông Lưu Hải Tinh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh điều này thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với những cống hiến quan trọng của ông cho sự nghiệp đối ngoại của Trung Quốc.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh khẳng định Trung Quốc luôn đặt Việt Nam ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, duy trì trao đổi, phục vụ tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên, triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác kênh Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước và hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của nhân loại.

Ông Lưu Hải Tinh cũng giới thiệu khái quát những nét chính về kết quả của Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xoay quanh 6 kiên trì, 7 mục tiêu tổng thể và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm tới nhằm thúc đẩy toàn diện xây dựng cường quốc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi một số trọng tâm nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu cấp cao và hợp tác kênh Đảng trong thời gian tới./.