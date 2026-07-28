Hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Từ ngày 17/7 đến ngày 11/8, hơn 20 chuyên gia nhãn khoa tình nguyện của Orbis đến từ bảy quốc gia sẽ trực tiếp đào tạo cho hơn 230 bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong lĩnh vực nhãn khoa của Việt Nam, tập trung vào các chuyên ngành như phẫu thuật đục thể thủy tinh, điều trị glôcôm, bệnh lý võng mạc, phẫu thuật tạo hình mắt, kết hợp đào tạo mô phỏng, hội thảo lâm sàng và phương pháp "cầm tay chỉ việc". Chương trình không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến cho đội ngũ y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động đào tạo trực tiếp tại Bệnh viện Bay Orbis ở khu vực bãi đậu quân sự của Sư đoàn Không quân 372, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Bên cạnh đào tạo trực tiếp, học viên còn tham gia các khóa học trực tuyến trước và sau chương trình nhằm bảo đảm tính liên tục trong nâng cao năng lực chuyên môn. Chương trình được kỳ vọng tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế ngành mắt của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt và giảm tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh tại Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nêu rõ, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Việt Nam được Orbis Quốc tế lựa chọn triển khai chương trình Bệnh viện Bay. Trong suốt hai thập kỷ qua, Orbis đã đồng hành cùng ngành nhãn khoa Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống mù lòa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân. Chương trình năm nay được triển khai trên máy bay MD-10 do Tập đoàn FedEx tài trợ chuyển đổi thành bệnh viện bay thế hệ thứ ba - cơ sở đào tạo nhãn khoa lưu động duy nhất trên thế giới được công nhận, tích hợp phòng phẫu thuật, phòng học và trung tâm mô phỏng hiện đại.

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Orbis International phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Orbis International cho biết, chương trình năm nay cũng là dịp kỷ niệm 30 năm Orbis đồng hành cùng Bộ Y tế và ngành nhãn khoa Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, Orbis đã phối hợp đào tạo hơn 40.000 cán bộ chăm sóc mắt, hỗ trợ hơn 5,2 triệu lượt sàng lọc và khám mắt, góp phần thực hiện hơn 139.000 ca phẫu thuật phục hồi thị lực, thành lập 17 trung tâm điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non và hỗ trợ xây dựng nhiều hướng dẫn chuyên môn quốc gia trong lĩnh vực nhãn khoa. Bà đánh giá, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về chăm sóc mắt trẻ em, điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng đổi mới sáng tạo trong nhãn khoa. Thông qua nền tảng đào tạo trực tuyến Cybersight, mô phỏng, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo, hoạt động đào tạo sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả sau khi Bệnh viện Bay rời Việt Nam.

Chương trình Bệnh viện Bay Orbis là mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chuyên ngành mắt, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống mù lòa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.