Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ Tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng đồng chí Khamliang Outhakaysone trên cương vị công tác mới và có chuyến công tác thành công tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai toàn diện, sâu rộng, thực chất, tiếp tục là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện trọng đại trong năm 2027: Kỷ niệm 65 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào). Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Lào quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ để thúc đẩy hoạt động phối hợp này.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Quân đội và các doanh nghiệp công nghiệp Lào dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Vui vẻ nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào luôn được hai bên quan tâm vun đắp. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước. Hai bên đã thúc đẩy các nội dung hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; trao đổi thông tin, tuần tra chung biên giới, đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam về nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị, thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, qua đó đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất./.