Hợp tác Pháp - Việt xây dựng mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tại sự kiện, các đơn vị thỏa thuận ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy), hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược. Ông Pascal B. Auzière, Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation nhấn mạnh, sơ cấp cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ một hành động đúng cũng có thể bảo vệ sự sống và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân. Việc tăng cường đào tạo thực hành cho sinh viên sẽ giúp các đội ngũ y tế tương lai thành thạo những kỹ năng thiết yếu, có thể cứu sống con người và ứng phó hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Khoa Dược, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cam kết, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai các mục tiêu chiến lược, tạo điều kiện phổ biến thông tin và phối hợp điều phối để thu hút và khuyến khích sinh viên tham gia khóa đào tạo chuyên sâu này, đem kỹ năng sơ cứu chuyên nghiệp bảo vệ người thân, cộng đồng.

Một trong những hoạt động quan trọng của sự hợp tác là xây dựng hàng trăm điểm sơ cấp cứu ngay tại hệ thống Long Châu. Tận dụng mạng lưới nhà thuốc “gần dân, sát dân” cùng đội ngũ y tế của Long Châu, các điểm sơ cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân trong các tình huống khẩn cấp, can thiệp y tế kịp thời tại hiện trường đảm bảo "thời gian vàng” trước khi tiếp cận các cơ sở điều trị chuyên sâu. Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ban đầu cho đội ngũ dược sĩ, nhân viên y tế của Long Châu. Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: Trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu hướng đến trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" an toàn và tin cậy.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minhphát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tiêu biểu và hiệu quả trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp. Trong hơn 30 năm qua, sự hợp tác sâu rộng giữa Pháp và Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như kết nối mạng lưới bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước thông qua nhiều hình thức đa dạng và đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe người dân. Đáng chú ý đã có hơn 3.000 y bác sĩ người Việt được tu nghiệp tại Pháp và nhiều người hiện đang giữ những cương vị quan trọng tại các bệnh viện và các cơ sở y tế.

Nhân viên Trung tâm Sơ cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao khi Việt Nam đang có nhiều sự đổi mới trong lĩnh vực y tế, đó là chú trọng hơn đến phòng bệnh, đảm bảo Bảo hiểm y tế toàn dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông Etienne Ranaivoson kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục mang những sáng kiến đổi mới sáng tạo đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam; đồng thời là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước trong lĩnh vực y tế./.