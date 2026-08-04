Hợp tác Nghị viện là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam–Thái Lan

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN tại Thái Lan

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bangkok về ý nghĩa chuyến thăm, cũng như vai trò của hợp tác nghị viện Việt Nam – Thái Lan trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.



Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram?



Đại sứ Phạm Việt Hùng: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 – 6/8/2026) và chỉ hơn 2 tháng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27 - 28/5) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (8 - 9/6).

Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam, khẳng định quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan giai đoạn 2023 - 2028. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để hai bên rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, trao đổi các định hướng lớn nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong các cơ chế khu vực, đặc biệt là ASEAN.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Thái Lan phát triển thực chất?



Đại sứ Phạm Việt Hùng: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, ngoại giao Nghị viện góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận giữa hai bên, tạo nền tảng chính trị - pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan không ngừng được tăng cường thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA và IPU, qua đó góp phần nâng cao tiếng nói và vai trò của mỗi nước trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vai trò của hợp tác Nghị viện càng trở nên quan trọng. Quốc hội hai nước không chỉ đồng hành trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mà còn tăng cường giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của Lãnh đạo cấp cao, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Phóng viên: Đại sứ kỳ vọng gì về mối quan hệ hai nước sau các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm nay?



Đại sứ Phạm Việt Hùng: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và duy trì nhịp độ trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao sôi động. Tôi tin tưởng rằng những hoạt động này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trước hết, các cuộc gặp và tiếp xúc cấp cao sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự gắn kết chiến lược và duy trì đà hợp tác tích cực giữa hai nước. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và định hình những định hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và bối cảnh khu vực.

Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghệ mới. Điều quan trọng là hai bên tiếp tục tháo gỡ các rào cản, cải thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hợp tác kinh tế song phương.

Cùng với đó, hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Quan trọng hơn cả, những nhận thức chung và thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao cần sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực. Đó mới là thước đo rõ nét nhất cho thành công của các chuyến thăm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.



Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng!