Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc ngày càng gắn kết và bổ trợ

Công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Ảnh: Quang Duy – TTXVN



Ông Trương Kiến Bình cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian qua đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, coi đây là định hướng quan trọng cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Việt phát triển nhanh chóng và ngày càng chặt chẽ. Theo số liệu năm 2024 của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đăng trên trang Comnews.cn, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 260 tỷ USD - mức cao hiếm có trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với các đối tác nước ngoài. Đáng chú ý, Việt Nam, với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, lại có kim ngạch thương mại với Trung Quốc cao gấp đôi Ấn Độ - quốc gia có dân số hơn 1,4 tỷ người.

Chuyên gia Trương Kiến Bình nhấn mạnh trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc-ASEAN, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, hai nước đã xây dựng được các cơ chế hợp tác mang tính hệ thống, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và đầu tư song phương.

Gian trưng bày các sản phẩm đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trong bối cảnh Việt Nam đang phát huy lợi thế dân số và đẩy mạnh mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, thương mại và đầu tư hai chiều Trung-Việt đã đạt trình độ phát triển cao. Năm 2024, kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN đạt hơn 980 tỷ USD, dự kiến năm 2025 vượt mốc 1.000 tỷ USD, trong đó riêng Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch. Điều này cho thấy vai trò trụ cột của Việt Nam trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

Bên cạnh đó, theo ông Trương Kiến Bình, sự chênh lệch về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người giữa hai nước phản ánh sự khác biệt về giai đoạn phát triển, nhưng cũng tạo ra tính bổ trợ mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế. Ông bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, kết nối liên thông, hợp tác năng lực sản xuất, thương mại và đầu tư, trong đó các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ gia tăng đầu tư, xây dựng nhà máy và khu công nghiệp tại Việt Nam, góp phần nâng tầm quan hệ kinh tế, thương mại song phương và thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN phát triển bền vững./.