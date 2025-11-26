Hợp tác giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Đại tá Đổng Quân Long, Chính ủy làm Trưởng đoàn.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, thân tình và tin cậy lẫn nhau, phản ánh đúng tinh thần quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai lực lượng vũ trang, trong đó có giữa hai lực lượng Biên phòng.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhìn nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp đạt được trong thời gian qua. Tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới do hai bên quản lý luôn được giữ vững. Công tác phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giám sát các công trình biên giới và giao lưu hữu nghị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, các cơ chế liên lạc (đường dây nóng, trao đổi thư tín) giữa các đơn vị cơ sở như Đồn Biên phòng A Pa Chải, Sen Thượng với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình đã phát huy tốt tác dụng. Cùng với đó, việc hai bên phối hợp tham mưu xây dựng Đài quan cảnh mốc giao điểm ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý biên giới, mà còn là một biểu tượng của sự hợp tác, liên kết khu vực.