Hợp tác chiến lược nâng cao năng lực an ninh mạng

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Hoàng Vân - TTXVN

* Triển khai sâu rộng các hoạt động truyền thông về an ninh mạng



Tại sự kiện, từ góc độ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) chia sẻ, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng phải được triển khai theo hướng tổng thể, có sự tham gia của toàn xã hội. Gia đình cần đồng hành và lắng nghe; nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số; nền tảng công nghệ cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ người dùng trẻ; các tổ chức xã hội, chuyên gia và cơ quan báo chí cần cùng lan tỏa kiến thức, kỹ năng và văn hóa ứng xử an toàn trên mạng.



Theo Đại tá Hà Văn Bắc, chính các em thiếu niên cũng cần được trao quyền để chia sẻ trải nghiệm, phản ánh những vấn đề mình gặp phải và tham gia xây dựng giải pháp phù hợp, thiết thực và đúng với nhu cầu thực tiễn.



Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok cam kết xây dựng một nền tảng an toàn và tích cực cho người dùng Việt Nam nói chung và người trẻ nói riêng. Thông qua quan hệ hợp tác với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, TikTok có thể hỗ trợ Hiệp hội trong công tác truyền thông, phối hợp sản xuất nội dung nhằm nâng cao nhận thức của người dùng về an ninh mạng, phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu các rủi ro khi sử dụng nền tảng số.



Tại sự kiện, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và TikTok chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông về an ninh mạng. Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết đảm bảo an toàn cộng đồng và phối hợp triển khai sâu rộng các hoạt động truyền thông về an ninh mạng tại Việt Nam.



Theo đó, TikTok chính thức trở thành đối tác chiến lược của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trong các chương trình, sự kiện, sản phẩm và chuyên đề phổ biến kiến thức, đào tạo phù hợp.



Hai bên sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, phụ huynh và thanh thiếu niên về an toàn trực tuyến; phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu các rủi ro, hành vi gây hại cho trẻ em trên môi trường số. Trong khuôn khổ hợp tác này, Viện MSD sẽ cùng TikTok hỗ trợ kiến thức, kỹ năng số và đồng hành cùng thiếu niên trên môi trường mạng.



* Thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức và năng lực ứng phó



Tại sự kiện, Viện MSD đã công bố số liệu sơ bộ từ khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam 2026” đang được triển khai trên 2.500 em (độ tuổi từ 12-15).



Kết quả cho thấy thực trạng đáng chú ý: Có 9/10 thiếu niên cho biết đã được học hoặc tiếp cận nội dung về an toàn mạng, nhưng đồng thời cũng có tới 9/10 em phản ánh đã trực tiếp hoặc gián tiếp đối mặt với các rủi ro trên môi trường số. Thực tế này phản ánh tồn tại khoảng cách lớn giữa nhận thức lý thuyết và khả năng ứng phó thực tế của trẻ, đòi hỏi sự quan tâm, hướng dẫn sát sao hơn từ gia đình, nhà trường cùng các bên liên quan.



Để giải quyết vấn đề, “Thiếu niên nói 2026” đã đưa vào mô hình thiết kế các “Solution Labs”. Đây là không gian tương tác và đồng thiết kế, nơi thanh thiếu niên, phụ huynh và các bên liên quan cùng tham gia thảo luận, phản biện và trực tiếp đề xuất các giải pháp cụ thể cho môi trường số.



Tham dự Chương trình, các em Đào Linh Chi (Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu), Nguyễn Kim Thái Linh (Trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm), Nguyễn Minh Châu (Trường Trung học Cơ sở Thụy An) và Chu Diệu Linh (Trường Trung học Cơ sở Vân Canh) bày tỏ những mong muốn của lứa tuổi các em khi tham gia tương tác trên môi trường mạng. Đó là sự định hướng của nhà trường, sự đồng hành, thấu hiểu của gia đình, nhất là bố mẹ, sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước và các nền tảng như TikTok. Qua đó, các em có thể khai thác những lợi ích tích cực của môi trường mạng phục vụ việc học tập, cuộc sống nhưng cũng trang bị những kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân, cộng đồng khởi những thông tin xấu, độc hại.



Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện MSD khẳng định, chương trình là một dấu mốc ý nghĩa, minh chứng cho hành trình đồng hành bền bỉ giữa MSD và TikTok trong việc chung tay xây dựng một không gian số an toàn cho thế hệ trẻ. Thanh thiếu niên không nên chỉ được nhìn nhận như những đối tượng cần sự bảo vệ thụ động mà có tiếng nói, có góc nhìn và đủ năng lực để cùng xây dựng một môi trường mạng văn minh.



Bên cạnh các giải pháp mang tính chiến lược, Chương trình "Thiếu niên nói 2026: Đồng kiến tạo giải pháp an toàn số và sức khỏe số" cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của phụ huynh thông qua các công cụ công nghệ hỗ trợ. Trong những năm qua, TikTok luôn chú trọng cung cấp các công cụ an toàn và quyền riêng tư dễ sử dụng, giúp phụ huynh tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của con. Đặc biệt, tính năng "Gia đình thông minh" cho phép cha mẹ liên kết tài khoản TikTok của mình với con để quản lý thời gian truy cập, theo dõi trạng thái hoạt động tài khoản, quản lý chủ đề, kiểm soát chặn, cài đặt chế độ hạn chế, tin nhắn trực tiếp và tính năng "Thiền định" cho thanh thiếu niên./.