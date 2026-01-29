Hợp tác “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, việc ra mắt đồng thời SACSTI và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa như một “điểm hội tụ” mới - nơi năng lực nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM Innovation Hub). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

SACSTI gồm 13 thành viên sáng lập là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành. Hội đồng này có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn về chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, của Thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo với kỳ vọng đây sẽ là hạt nhân điều phối nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, thiết lập phương thức đặt hàng, triển khai khoa học công nghệ linh hoạt, tạo tiền đề vững chắc để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và vươn tầm quốc tế. Trung tâm được giao nhiệm vụ điều phối các không gian làm việc chung, tổ chức chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực nền tảng mang tính dẫn dắt và lan tỏa mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, tín chỉ carbon…

Ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (SACSTI). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Tại buổi lễ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho các lĩnh vực mũi nhọn như: Vi mạch bán dẫn, công nghệ số (AI, IoT, Blockchain), khoa học cơ bản (STEM), đường sắt đô thị và nhân sự cho trung tâm tài chính quốc tế. Đại học Quốc gia Thành phố sẽ chủ trì nghiên cứu các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số, tham gia xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ (sandbox) để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Về hạ tầng, hai bên thống nhất phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đô thị thông minh; đồng thời thiết lập Trung tâm tính toán tốc độ cao làm nền tảng hạ tầng số vững chắc cho nghiên cứu và đào tạo.

Đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam (RtR) thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) tại Việt Nam với mục tiêu vươn tầm thế giới và làm chủ công nghệ lõi; hợp tác với Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF) hướng đến phát triển ngành công nghiệp phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn; hợp tác cùng Tập đoàn Sunwah triển khai khung kế hoạch hệ thống xe máy điện chia sẻ (E-motorcycle) tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy di chuyển xanh và bền vững; hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam (Tetra Pak) phát triển công nghệ tái chế.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tập đoàn VNG ký kết hợp tác. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Cùng với đó, chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu ươm tạo tài năng và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số./.