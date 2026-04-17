Họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Giron của nhân dân Cuba

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện một số sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 261-Giron (Quân khu 9) tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện cộng đồng người Cuba đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam cùng dự buổi lễ.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại sự kiện lịch sử cách đây 65 năm trước, quân và dân Cuba làm nên chiến thắng Giron vĩ đại; cho rằng, quan hệ Việt Nam – Cuba được gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, trở thành mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước để triển khai nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các cuộc gặp gỡ hữu nghị, hoạt động nhân đạo – từ thiện… đã đưa hình ảnh đất nước Cuba kiên cường, giàu lòng nhân ái đã đến gần hơn với người dân Thành phố.



“Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới bạn bè, thu hút thế hệ trẻ tham gia, để tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mãi mãi được tiếp nối bằng sức sống mới, bằng nhiệt huyết mới”, bà Trương Thị Hiền khẳng định.



Chia sẻ ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Giron đối với cách mạng Cuba và nhân dân Cuba, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 65 năm, nhân dân Cuba đã làm nên một trong những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn nhất của Cách mạng khi chưa đầy 72 giờ đã đánh bại cuộc xâm lược quân sự nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền cách mạng Cuba non trẻ; chiến thắng Giron là niềm tự hào đặc biệt của nhân dân Cuba và không chỉ vang dội trong khu vực mà còn lan tỏa trên toàn thế giới.



Thay mặt lãnh đạo, nhân dân Cuba, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình cả về chính trị, vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cuba trong những năm qua. Trong đó có chiến dịch “Mặt trời không biên giới” do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025, giúp trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trường học tại Cuba, không chỉ tạo ra nguồn điện phục vụ giáo dục mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần to lớn cho nhân dân Cuba trong giai đoạn khó khăn.



Ông Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, việc gìn giữ, phát huy và làm giàu thêm truyền thống đặc biệt gắn bó giữa hai dân tộc được hun đúc trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, là trách nhiệm thiêng liêng và là nghĩa vụ lớn lao của các thế hệ trẻ Cuba và Việt Nam, góp phần đưa tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết anh em giữa Cuba và Việt Nam mãi trường tồn.



Nhân dịp này, ông Fernando González Llort, Viện trưởng Viện Cuba Hữu nghị với các Dân tộc đã gửi Thông điệp đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam vì tình hữu nghị đặc biệt gắn kết giữa các Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước; cảm ơn sự đoàn kết của các tổ chức, cơ quan và sự đồng hành cùng Cuba trong từng cuộc đấu tranh và chiến thắng của Cuba và cảm ơn vì cam kết thường xuyên tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.



Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết với những bài ca cách mạng Cuba và Việt Nam do các ca sĩ Cuba và sinh viên Việt Nam biểu diễn./.