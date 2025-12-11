Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao: Làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân tại khu vực này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Liên quan đến tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, ngày 9/12/2025, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản, cũng như đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Trước diễn biến mới hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sáng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần sự trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng của Cơ quan đại diện và Tổng đài Bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao +84 981848484, +84 965411118; email: baohocongdan@gmail.com./.