Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao: Cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần hiện an toàn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Liên quan đến trận động đất có cường độ lớn tại vùng Kamchatka (Liên bang Nga) và cảnh báo sóng thần dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số vùng của Alaska (Hoa Kỳ), theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản cũng như tại Hoa Kỳ, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay là an toàn.

Nga sau khi biết được thông tin về trận động đất cũng như các cảnh báo sóng thần của chính quyền địa phương tại các nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã chủ động liên hệ với các đầu mối của cộng đồng người Việt đề rà soát tình hình công dân, khuyến cáo công dân di chuyển ngay đến khu vực an toàn và thường xuyên theo dõi tin tức, tuân thủ các khuyến cáo và biện pháp bảo đảm an toàn của chính quyền sở tại.

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước đang tiếp tục duy trì cơ chế ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho đến khi hết cảnh báo sóng thần và theo dõi các thông tin, các biện pháp đảm bảo an toàn do chính quyền sở tại triển khai liên quan đến sóng thần và duy trì liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các nước để kịp thời có những khuyến cáo công dân phòng, chống và có những biện pháp hỗ trợ công dân trong tình huống khẩn cấp, trường hợp cần thiết.



“Thông tin quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ đó là cộng đồng người Việt Nam ở các khu vực mà được cảnh báo sóng thần cũng như có động đất vẫn an toàn”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh



* Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một công dân Việt Nam mới đây đã bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì vi phạm pháp luật nước sở tại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:



Theo thông tin của các cơ quan đại Việt Nam tại Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 1 công dân Việt Nam với tội danh cướp của, giết người và xâm nhập bất hợp pháp vào ngày 27/7/2025 vừa qua tại thành phố Imari, tỉnh Saga, Nhật Bản.



Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã gửi thư thăm hỏi tới Thống đốc tỉnh Saga và thư chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

* Tại họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi phóng viên báo chí nêu trên mạng xã hội lan truyền video được cho là lực lượng an ninh Việt Nam xảy ra xung đột với những công dân nước ngoài liên quan đến vấn đề trục xuất.