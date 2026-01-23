Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Tại họp báo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nêu câu hỏi về việc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo, mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần thể hiện sự thống nhất giữa ý chí và hành động như thế nào để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân?

Trả lời về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.

Điều quan trọng cốt lõi là khâu tổ chức thực hiện. Bài học kinh nghiệm được rút ra là: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy Văn kiện lần này nhấn rất mạnh yếu tố hành động, đề cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cán bộ, đảng viên”; để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào thực tế, nhanh chóng mang lại hiệu quả để Nhân dân có thể nhìn thấy và được thụ hưởng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

"Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác", Tổng Bí thư khẳng định.

Yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là mỗi bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải ngay lập tức triển khai Nghị quyết Đại hội. Phải tìm ra câu trả lời “Cần làm những gì và làm như thế nào để nghị quyết đi vào đời sống”; “Mối liên hệ dọc, ngang, trên, dưới như thế nào để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, của cấp ủy trực tiếp đạt kết quả tốt nhất, để các Nghị quyết này là “lối mở”, là “nguồn lực” cho tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

"Cụ thể, phải phân công người chịu trách nhiệm, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được", Tổng Bí thư nêu.

Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tập trung vào 8 nhóm việc. Đó là, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất, khen thưởng kịp thời người làm tốt, xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách./.