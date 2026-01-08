Họp báo Chính phủ: Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại họp báo, phóng viên TTXVN đặt câu hỏi: "Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, Bộ Công an có thể cho biết đã có những chuẩn bị gì để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội?". Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Do đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội được xác định là mục tiêu cao nhất và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng Công an trong những tháng đầu năm 2026.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, yêu cầu xuyên suốt là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội và các hoạt động liên quan. Công tác bảo vệ phải được thực hiện chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động vận hành bình thường của xã hội và đời sống nhân dân.

Dưới chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo Bộ, ngay từ tháng 5/2025, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương nhằm huy động tối đa nguồn lực và biện pháp bảo vệ. Về phía Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Bộ trưởng đã quyết định thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Phạm vi đảm bảo an ninh được xác định trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là địa bàn Hà Nội và các điểm diễn ra hoạt động của các đoàn đại biểu. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã hoàn thiện các phương án, kịch bản xử lý tình huống, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để đảm bảo thế chủ động trong mọi tình huống.

Bên cạnh công tác chuẩn bị, lực lượng Công an đang tập trung cao độ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá. Cơ quan chức năng kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc sai sự thật liên quan đến Đại hội, điển hình như vụ án xét xử đối tượng ở nước ngoài được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm. Bên cạnh đó, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đang được triển khai đồng loạt, xuyên suốt đến hết Đại hội và sau Tết Nguyên đán.

Bộ Công an thực hiện hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các Tiểu ban tổ chức Đại hội và lực lượng chức năng các nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhằm đảm bảo thế chủ động cao nhất cho Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, theo kế hoạch, sáng 10/1 sẽ tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đánh giá về tình hình hiện tại, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, môi trường an ninh trật tự phục vụ Đại hội đã được bảo đảm. Người phát ngôn Bộ Công an bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ, sự phối hợp của các lực lượng và sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV./.