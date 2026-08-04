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Họp báo Chính phủ: Tiếp tục miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế
Theo ông Chi, về thuế giá trị gia tăng, hiện nay đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10%, xuống còn 8%, thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.
Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế được kéo dài đến hết ngày 31/12/2030.
Về gia hạn thuế: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Cho biết mặt hàng xăng dầu có tác động rất lớn đến giá cả và hoạt động của nền kinh tế, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Giảm các sắc thuế cấu thành giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Chính phủ cũng tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giá, góp phần bình ổn thị trường.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án giá, thuế, phí, lệ phí để ứng phó khi có biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ. Qua đó góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.