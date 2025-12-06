Họp báo Chính phủ: Tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả

Tuy nhiên, việc đình chỉ và thu hồi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Vậy, có hay không lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát và hậu kiểm các sản phẩm này trên thị trường, dẫn đến việc các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn lưu hành trong một thời gian dài mà không bị phát hiện?

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, về lý do thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, Bộ Y tế đã căn cứ vào Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 2/6/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Trong hai quy định này, có yêu cầu công ty phải có hồ sơ thông tin sản phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra, công ty không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Vì lý do trên, Bộ Y tế đã tiến hành thu hồi. Song song đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh các sản phẩm bị đình chỉ, thu hồi và không bán trên các nền tảng mạng.

Thứ hai, về quản lý mỹ phẩm hiện nay, Việt Nam quản lý mỹ phẩm theo Hiệp định về Hệ thống hài hòa ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Thông tư số 06/2021/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm.

Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước để được đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa ra lưu thông. Các cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố, thông qua quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất, và ưu tiên kiểm tra đối với các doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ. Hiện nay, chúng ta đang quản lý mỹ phẩm theo cơ chế này.

Thứ ba, liên quan đến câu hỏi liệu có kẽ hở trong quản lý hậu kiểm mỹ phẩm hay không? Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế khẳng định, cơ chế quản lý hiện nay là doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm. Theo đúng quy định tại Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết, cơ chế này cũng tương tự như quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển. Cơ chế này tạo điều kiện hội nhập quốc tế, giúp doanh nghiệp tuân thủ và kinh doanh chính thức, đưa các sản phẩm chất lượng phục vụ người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ, ngành, địa phương khác như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm. Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm. Chúng tôi sẽ tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành quy định về quảng cáo mỹ phẩm, sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe mạnh đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường cơ chế phối hợp liên Bộ, ngành và các đơn vị như Bộ Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường quản lý về kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại./.