Họp báo Chính phủ: Sẽ kiểm soát chặt để đảm bảo chất lượng xăng sinh học E10

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo về tình hình triển khai, phân phối xăng E10. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chiều 3/6, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo lộ trình từ ngày 1/6/2026 chuyển đổi sang dùng xăng nhiên liệu sinh học E10, hiện nay trên thị trường đang phân phối phổ biến là xăng E5 và xăng E10.



Để tổ chức thực hiện lộ trình này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp chuẩn bị nhiều nội dung để bảo đảm đạt được lộ trình này một cách hiệu quả nhất.



Liên quan đến kiểm soát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học, Thứ trưởng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể, rõ ràng về xăng nhiên liệu sinh học. Chất lượng xăng nhiên liệu sinh học phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khâu, từ sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông đến đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng xăng nhiên liệu sinh học.



“Tất cả các khâu đều phải được kiểm tra, kiểm soát”, khẳng định điều này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị người tiêu dùng nên có đánh giá về chất lượng xăng nhiên liệu sinh học để phản ánh ngược lại, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, kiểm soát. Bản thân các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển và lưu thông cho đến các cửa hàng bán lẻ cũng phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Pháp luật về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa hiện đã quy định rất rõ về trách nhiệm của các bên trong các khâu sản xuất, phân phối, phối trộn, lưu thông, tiêu thụ các loại xăng nói chung, trong đó có xăng nhiên liệu sinh học.

Hoạt động cung ứng xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu số 25 Petrolimex Hưng Yên (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Cùng với kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo kế hoạch, ngành Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất. Từ năm 2018, khi cung ứng xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường, việc kiểm tra, kiểm soát đã được thực hiện thường xuyên, nhờ đó bảo đảm chất lượng của loại xăng này.



Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó đã quy định rất rõ về phương thức, các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan nhằm mục tiêu là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất.



“Chúng tôi quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực là điều quan trọng nhất trong chủ trương chính sách chuyển đổi sang xăng nhiên liệu sinh học là hướng tới mang lại quyền lợi tốt nhất cho người dân. Quyền lợi của người tiêu dùng mới là quan trọng nhất, mọi chính sách của chúng ta phải nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Tân nhấn mạnh.



Bộ Công Thương đã xây dựng Cẩm nang xăng sinh học E10 để hướng dẫn người tiêu dùng; bộ câu hỏi giải đáp thắc mắc và đang tiếp tục lắng nghe các phản ánh để bổ sung vào bộ câu hỏi này. Ngoài ra Bộ cũng thiết lập Chatbot để đồng thời với việc tiếp nhận phản ánh thì bổ sung thêm thông tin cho bộ câu hỏi, tạo sự khách quan, xử lý chính xác, kịp thời phản ánh của người tiêu dùng.



Bộ cũng yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất động cơ rà soát, đánh giá và công bố tính tương thích với xăng nhiên liệu sinh học, hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng, đặc biệt là chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố; phối hợp với các chuyên gia hướng dẫn xử lý các vấn đề khi phát sinh; thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng về chất lượng xăng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương và các hội bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng.



Trao đổi thêm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, việc chuyển đổi dùng xăng nhiên liệu sinh học E10 phải thực hiện truyền thông thật tốt để nhân dân hiểu, xã hội đồng tình. Sự vào cuộc của các bộ, ngành, đặc biệt là của cơ quan báo chí là rất quan trọng. Ông đề nghị Bộ Công Thương tiếp nhận các phản ánh của người dân với tinh thần cầu thị; đẩy mạnh hướng dẫn thông qua cẩm nang sử dụng xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



Trước đó, tại cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10 đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền chưa thực sự đầy đủ, kịp thời nên vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về việc triển khai xăng E10./.