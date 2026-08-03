Họp báo Chính phủ: Nhiều nhóm hàng nông sản chủ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, từ đầu năm đến nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn, thách thức cả ở thị trường quốc tế, khu vực và trong nước. Trước vấn đề này, chúng ta đã có những ứng phó rất kịp thời, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia rất trách nhiệm của các bộ, ngành và sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp và người dân. Từ đó, ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả khá tích cực.



Trong 7 tháng đầu năm 2026 đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 42,8 tỷ USD; nhiều nhóm hàng chủ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy vậy, một số mặt hàng như cà phê, gạo, cao su dù sản lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch lại giảm. Nguyên nhân chủ yếu do biến động của thị trường toàn cầu và áp lực từ các rào cản kỹ thuật… Cụ thể, cà phê tăng 10,8% về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,45 tỷ USD (giảm 11,2%); xuất khẩu gạo tăng 0,5% về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 2,63 tỷ USD (giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2025).

Đối với sầu riêng, tính đến cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026, do nguồn cung dồi dào từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đang đi vào chính vụ, nên giá bình quân xuất khẩu sầu riêng tươi đạt khoảng 3.095 USD/tấn (giảm 14,1% so với tháng 4/2026 và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2025).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là diễn biến cục bộ ở một số ngành hàng, không phải xu hướng chung của toàn ngành.

Về nguyên nhân dẫn tới kim ngạch giảm, Thứ trưởng Hưng cho biết có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do tác động của thị trường thế giới. Thời gian qua, nguồn cung thế giới phục hồi nhanh làm gia tăng cạnh tranh, trong khi nhu cầu tại một số thị trường lớn có sự điều chỉnh do kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát và chi phí sinh hoạt thay đổi. Đồng thời, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; các nước nhập khẩu ngày càng áp dụng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển bền vững và phát thải carbon. Ở trong nước, liên kết sản xuất theo chuỗi còn chưa chặt chẽ; năng lực chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và logistics nông sản còn hạn chế, làm tăng áp lực tiêu thụ trong thời điểm chính vụ.

Ngoài ra, một số ngành hàng còn phụ thuộc vào một số ít thị trường lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các nước gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật…

Về giải pháp, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục quán triệt quan điểm chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang tăng trưởng dựa vào chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và phát triển bền vững; từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường, chủ động về giá. Cụ thể, Bộ chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật thông tin về cung - cầu, giá cả, chính sách nhập khẩu và các quy định kỹ thuật của từng thị trường; tập trung tháo gỡ các rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tổ chức lại sản xuất theo thị trường.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định hướng dẫn các địa phương phát triển vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu; thúc đẩy chế biến sâu và phát triển logistics nông sản.

Để hoàn thành các mục tiêu được Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu 74 tỷ USD; mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; vận hành hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các ngành hàng chủ lực; chuẩn bị đầy đủ điều kiện đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia; chủ động ứng phó với mưa bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành; coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, khoáng sản, môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai; giải phóng tối đa các nguồn lực để phục vụ phát triển./.