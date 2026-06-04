Họp báo Chính phủ: Kinh tế 5 tháng duy trì đà tăng trưởng tích cực

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ đưa ra tại cuộc Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5.

Nhiều điểm sáng về kinh tế vĩ mô và thu hút đầu tư

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: Sáng ngày 3/6, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 5/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính Lê Minh Hưng nhằm đánh giá về các mặt công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 cũng như những trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 6 và thời gian tới.

Theo đánh giá tại phiên họp, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã có nhiều đổi mới theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, thực chất, đem lại kết quả cụ thể. Kỷ cương kỷ luật công vụ được nâng lên, từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về thể chế, Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ (Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 29/5/2026); ban hành thêm 3 nghị quyết về cắt giảm điều kiện kinh doanh; phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI trong tháng 5/2026...

Thường trực Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương về tình hình phát triển ngành, lĩnh vực, để thúc đẩy tăng trưởng, vấn đề nhà ở cho thuê, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và chính quyền địa phương 2 cấp; giao chỉ tiêu tăng trưởng cho địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, với cơ quan thường trực là Bộ Công an, ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, thực chất, hiệu quả. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh như đàm phán thuế, thương mại, vận chuyển dầu khí…



Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, nhờ sự nỗ lực điều hành trên, các chỉ số kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%; thu NSNN 5 tháng đạt 53% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%.

Các ngành sản xuất duy trì ổn định; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng lên 52,8 điểm. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Mặc dù khó khăn về nguồn năng lượng xăng dầu nhưng đến nay vẫn bảo đảm được nguồn cung ứng trong nước.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh tăng trưởng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại cần tập trung xử lý. Tăng trưởng ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra.

Cụ thể: Tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đều thấp hơn kịch bản; nhập siêu liên tiếp 6 tháng và có xu hướng gia tăng; tiến độ thu ngân sách nhà nước có xu hướng chậm lại, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ; việc kiểm soát lạm phát ở mức 4,5% gặp khó khăn do giá xăng dầu thế giới ở mức cao; sức ép từ chi phí đầu vào tăng cao; việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; việc điều chỉnh các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia còn chưa đạt tiến độ theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết chưa được khắc phục triệt để;…

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cũng thông tin, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng yêu cầu: Cần đặc biệt chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành và kiểm soát chặt phát sinh mới; cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thực chất, hiệu quả hơn nữa; rà soát nội dung quy hoạch các tỉnh, thành phố và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội và cả nước.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để cập nhật, theo dõi, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước, các bộ, ngành, địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra; điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác quản lý giá, kiểm soát chặt lộ trình tăng giá đối với một số mặt hàng, dịch vụ trong điều kiện hiện nay khi áp lực lạm phát còn lớn.

Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài; khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi thực chất hơn; củng cố năng lực sản xuất trong nước; cải thiện mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, nâng cao năng suất, chất lượng thu hút vốn FDI, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Rà soát các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ để sớm trình Chính phủ ban hành; tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền. Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI.

Tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với tình trạng khó khăn về năng lượng, xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian. Đẩy nhanh triển khai và đưa vào hoạt động các dự án đầu tư lớn của ngành Công Thương, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về xã hội, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 và Ban chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026 cũng như chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027; sớm có đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho Nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; xây dựng, trình cấp thẩm quyền quy định về quản lý hệ thống phân phối thuốc; đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch.../.