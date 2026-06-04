Họp báo Chính phủ: Kết quả tháng đầu tiên cao điểm đấu tranh về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Thiết lập môi trường xã hội trật tự, kỷ cương

Trả lời báo chí về việc triển khai Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, công tác phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an.

Triển khai Công điện số 33 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ban hành văn bản, triển khai cao điểm trên toàn quốc của lực lượng Công an để tổ chức đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cao điểm kéo dài trong 3 tháng.

Về những kết quả bước đầu sau 1 tháng triển khai cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lực lượng Công an ở cả ba cấp triển khai công tác tham mưu hoàn thiện pháp luật để tăng cường công tác đấu tranh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhấn mạnh đây là giải pháp căn cơ và chiến lược, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, công tác hoàn thiện pháp luật về theo hai hướng. Trước hết, rà soát để “phủ kín” những hành vi vi phạm và đi trước đối với những hành vi vi phạm mang tính dự báo. Bên cạnh đó là tăng cường chế tài xử lý để tăng tính răn đe. Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp để xây dựng hồ sơ dự án luật liên quan Luật Xử lý vi phạm hành chính và sửa đổi Bộ luật Hình sự cũng trên tinh thần đó.

Về triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, đây là giải pháp xuyên suốt, lâu dài, tập trung vào các hành vi liên quan, đặc biệt liên quan đến quyền tác giả, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng thông tin về những kết quả lớn trong thời gian một tháng thực hiện cao điểm vừa qua. Trước hết là rà soát phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 1 tháng vừa qua đã triển khai ngăn chặn đối với 194 trang mạng này, trong đó có 8 trang mạng phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả; đồng thời tăng cường xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Kết quả sau gần 1 tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.

Về triển khai phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện các biểu hiện của các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vận động người dân tố giác các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan thông qua công tác đấu tranh xử lý.

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ AI, Deepfake để phạm tội

Trả lời câu hỏi về thực trạng sử dụng AI, trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, vi phạm pháp luật, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng, công nghệ đang phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng, qua đó đem lại những cơ hội, lợi ích chưa từng có, nhưng đồng thời đi cùng với những thách thức, trong đó có nguy cơ về môi trường cũng như phương tiện cho hoạt động vi phạm pháp luật. Không gian mạng là không gian “không biên giới”. Đây là vấn đề của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã nhận diện từ sớm, từ xa và đã tổ chức quyết liệt triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh; trong đó tập trung những giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đặc biệt vừa qua Bộ đã tham mưu xây dựng được Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng sửa đổi; đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó có nhiều quy định liên quan đến việc mà xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ như AI, Deepfake để tạo dựng, tán phát thông tin sai sự thật. Bộ Công an cũng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo đã được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó là nhóm giải pháp tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo; tập trung các biện pháp để đấu tranh xử lý quyết liệt với các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, trao đổi thông tin, dữ liệu cá nhân.