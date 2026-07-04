Họp báo Chính phủ: Gỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, diễn ra trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng 6 và 6 tháng đầu năm, trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố vừa diễn ra vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tới dự. Tại hội nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu lên một loạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.

GDP 6 tháng cao nhất trong nhiều năm gần đây

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tháng 6 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhất là về hoàn thiện thể chế, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn tồn đọng kéo dài; cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các cấp.

Các ngành đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" và các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trong đó trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời với việc đẩy nhanh phát triển các động lực mới, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, trong 6 tháng qua, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Chính phủ khóa XVI mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực, thực chất.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực về chỉ số giá lớn; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt.

Đáng chú ý, GDP trong 6 tháng đạt 8,18%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Có 9 địa phương chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước tăng trưởng hai con số, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Tây Nguyên.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm thuế khoảng 89.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu, xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao hơn so với số rút lui khỏi thị trường, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược. Chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách. Các dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài được quyết liệt xử lý.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn.

Xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết: Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý. Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt xấp xỉ 8,2% trong 6 tháng nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%; có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro; xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn; sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc; môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thời gian và chi phí tuân thủ còn cao; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lúng túng; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến nước ta; mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và nỗ lực hơn nữa để thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng nêu một loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước; bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể; xác định sớm các ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động với tiến độ theo tháng, theo quý; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kèm theo đề xuất cụ thể./.