Họp báo Chính phủ: Đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

Tổ công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Trưa 4/7, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, trả lời câu hỏi của báo giới về những kết quả cụ thể của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, 3 mộ tập thể.



Theo Đại tá Lê Văn Sơn, đây là chiến dịch có tính chất toàn diện nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đề ra 5 mục tiêu. Một là tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hai là hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.



Ba là phấn đấu giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị) trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bốn là xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu giám định gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin.



Năm là hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn.



Chiến dịch phát động vào ngày 02/04/2026, nhưng thời gian được tính từ ngày 15/03/2026 đến ngày 27/07/2027. Tính đến ngày 04/07/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã bước sang ngày thứ 111 và đạt được một số kết quả đáng chú ý.



Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quốc gia đã được kiện toàn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục hệ thống quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.



Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các Quân khu, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, kiện toàn các đội quy tập hiện có và bổ sung thêm. Hiện đang duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập trên cả nước với khoảng 1.500 người.



Đại tá Lê Văn Sơn cũng thông tin về giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt thời gian qua, đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, đó là việc tổng hợp, rà soát các thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp để tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sỹ tập thể.



Qua hai hội thảo tổ chức tại Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi; tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến sẽ tiến hành khai quật vào ngày 6/7.



“Một điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết hợp giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ với thực địa, kết hợp lời kể nhân chứng và sử dụng thiết bị hiện đại (ra đa quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ”, Đại tá Sơn cho biết.



Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn lấy mẫu, số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ; quy trình vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức tập huấn trên toàn quốc.



Để hạn chế tối đa các nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu. Đến nay, các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với 3.500 người.



Về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; ban hành quyết định về Quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây là cơ sở để các địa phương dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao, tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ.



Về công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu, Binh chủng Công binh tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức rà phá các khu vực trọng điểm. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập 330 tổ, đội rà phá bom mìn với quân số hơn 5.000 người và hơn 1.300 phương tiện chuyên dùng.



“Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ với 3 mộ tập thể; tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sỹ, trong đó có hơn 20.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và bàn giao cho các trung tâm giám định. Rà phá bom mìn được trên 7.000 ha (riêng vùng lõi Vị Xuyên trên 3.000 ha), đạt trên 70% tiến độ đề ra”, Đại tá Sơn thông tin.



Bộ Công an đã tổ chức thu gần 95.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 50.000 mẫu.



Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu chiến dịch đề ra./.